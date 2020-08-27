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كُتّاب وآراء
المغرب الفاسي ينفصل عن مدربه منير الجعواني
أعلن نادي المغرب الفاسي، الثالث في ترتيب البطولة الاحترافية لكرة القدم (القسم الثاني)، انفصاله بالتراضي عن مدربه منير الجعواني.
وأفاد النادي في صفحته الرسمية على الفايسبوك أنه تم بالتراضي فسخ العقد الذي يربطه بالمدرب منير الجعواني وبمساعده عادل السراج، مقدما لهما الشكر على الخدمات التي قدماها للنادي.
ولم يحقق الجعواني الذي التحق بالنادي في دجنبر الماضي النتائج المرجوة من قبل جماهير ومكونات الماص الطامحة الى الصعود، حيث لم يحصد الفريق خلال المباريات الأربع الأخيرة سوى ثلاث نقاط من ثلاث تعادلات ضد اتحاد سيدي قاسم والجمعية السلاوية وأولمبيك الدشيرة وهزيمة أمام شباب أطلس خنيفرة.
وعلى بعد أربع جولات من نهاية الدوري، يحتل المغرب الفاسي المرتبة الثالثة بأربعين نقطة، بعيدا عن المتصدر شباب المحمدية (44 نقطة).