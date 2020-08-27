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الرئيسية | رياضة | الدفاع الجديدي يتفوق على ضيفه المغرب التطواني

الدفاع الجديدي يتفوق على ضيفه المغرب التطواني

الدفاع الجديدي يتفوق على ضيفه المغرب التطواني
هسبريس من الرباط
الخميس 27 غشت 2020 - 19:16

تفوق فريق الدفاع الحسني الجديدي على ضيفه فريق المغرب التطواني بهدفين للاشيء، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، على أرضية ملعب العبدي، برسم الدورة ال25 من البطولة الوطنية الاحترفية لأندية القسم الأول في كرة القدم، والتي استكمل ما تبقى من زمنها بعد ما توقفت يوم أمس الأربعاء، بسبب الضباب الكثيف المنخفض الذي عرفته مدينة الجديدة.

وكان الضباب الكثيف، الذي حجب الرؤية عن اللاعبين، اضطر الحكم سمير الكزاز لتوقيف المباراة بعد ثلاثة دقائق عن انطلاقها ولمدة ناهزت 40 دقيقة، واستؤنف اللعب لدقائق معدودة عندما أصبحت الرؤية واضحة نسبيا، قبل أن يقرر الحكم توقيف المواجهة نهائيا وتأجيلها لصعوبة اللعب في هذه الظروف وكانت النتيجة صفر لمثله.

وسجل هدفي فريق الدفاع الحسني الجديدي في مبارة اليوم التي انطلقت من الدقيقة العاشرة، سايمون مسوفا (د25) وعبد الفتاح حدراف (د33).

واحتل فريق الدفاع الحسني الجديدي، عقب هذه النتيجة، المركز السادس برصيد 34 نقطة، فيما ظل فريق المغرب التطواني في المركز السابع برصيد 33 نقطة إلى جانب فريق الجيش الملكي.

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1 - الاسبقية للراجلين الخميس 27 غشت 2020 - 19:57
جمهور الدفاع خاصو يضغط على المسيرين لي خايفين يرفعو دعوى ضد الجامعة والرجاء لي ماجاتش للماتش والقانون تيعطي للدفاع الفوز
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