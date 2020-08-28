"كوفيد-19" يؤجل مباريات في البطولة الاحترافية

هسبريس من الرباط

حتمت الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في صفوف عدد من لاعبي البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم على العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تأجيل عدد من المباريات.

المباريات المؤجلة إلى موعد لاحق، وفق ما أوردته العصبة في بلاغ لها توصلت به هسبريس، تندرج كلها ضمن فعاليات الدورة الـ 26 من البطولة الاحترافية القسم الأول، المبرمجة سلفا يومي السبت 29 والأحد 30 غشت الجاري.

ويتعلق الأمر بمباراة الرجاء الرياضي ضد اتحاد طنجة، ولقاء حسنية أكادير بالفتح الرياضي، ومقابلة رجاء بني ملال ضد النهضة البركانية، ومواجهة المغرب التطواني للوداد الرياضي البيضاوي.

وقالت العصبة إن القرار اتخذ على إثر صدور نتائج المسحة الطبية الأخيرة التي أجراها نادي الفتح الرياضي ونادي الوداد الرياضي ونادي النهضة البركانية، والتي كشفت نتائجها عن إصابة مجموعة من لاعبي هذه الأندية وخضوعهم للعزل الصحي كما ينص على ذلك البروتكول الصحي الصادر عن السلطات المختصة، ونزولا عند طلب نادي اتحاد طنجة تأجيل مباراته أمام فريق الرجاء الرياضي لتمكينه من حيز زمني للاستعداد والدخول في غمار المنافسة في أحسن الظروف.

وذكر البلاغ أن مباراة نادي أولمبيك أسفي ونادي الدفاع الحسني الجديدي عن الدورة الـ 26 من البطولة الاحترافية القسم الأول، المبرمجة سلفا يوم السبت 29 غشت الجاري على الساعة الثامنة مساء بملعب المسيرة بآسفي، سيتم تأجيلها إلى غاية يوم الإثنين 31 غشت الجاري بالملعب والتوقيت نفسيهما.