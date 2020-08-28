24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2406:5513:3417:0720:0321:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. شركات التأمين تثير الجدل بقرار حول "توحيد خلوص حوادث السير" (5.00)

  2. المغرب يسجل 1221 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة (1.00)

  3. "الدقة المراكشية" تسقط 4 شبان في يد الشرطة (1.00)

  4. الناجي: مؤشرات الحالة الوبائية مقلقة .. والحَجر الكامل "مُستبعد"‎ (0)

  5. ازدحام الطرامواي (0)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | رياضة | "كوفيد-19" يؤجل مباريات في البطولة الاحترافية

"كوفيد-19" يؤجل مباريات في البطولة الاحترافية

"كوفيد-19" يؤجل مباريات في البطولة الاحترافية
هسبريس من الرباط
الجمعة 28 غشت 2020 - 16:05

حتمت الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في صفوف عدد من لاعبي البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم على العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تأجيل عدد من المباريات.

المباريات المؤجلة إلى موعد لاحق، وفق ما أوردته العصبة في بلاغ لها توصلت به هسبريس، تندرج كلها ضمن فعاليات الدورة الـ 26 من البطولة الاحترافية القسم الأول، المبرمجة سلفا يومي السبت 29 والأحد 30 غشت الجاري.

ويتعلق الأمر بمباراة الرجاء الرياضي ضد اتحاد طنجة، ولقاء حسنية أكادير بالفتح الرياضي، ومقابلة رجاء بني ملال ضد النهضة البركانية، ومواجهة المغرب التطواني للوداد الرياضي البيضاوي.

وقالت العصبة إن القرار اتخذ على إثر صدور نتائج المسحة الطبية الأخيرة التي أجراها نادي الفتح الرياضي ونادي الوداد الرياضي ونادي النهضة البركانية، والتي كشفت نتائجها عن إصابة مجموعة من لاعبي هذه الأندية وخضوعهم للعزل الصحي كما ينص على ذلك البروتكول الصحي الصادر عن السلطات المختصة، ونزولا عند طلب نادي اتحاد طنجة تأجيل مباراته أمام فريق الرجاء الرياضي لتمكينه من حيز زمني للاستعداد والدخول في غمار المنافسة في أحسن الظروف.

وذكر البلاغ أن مباراة نادي أولمبيك أسفي ونادي الدفاع الحسني الجديدي عن الدورة الـ 26 من البطولة الاحترافية القسم الأول، المبرمجة سلفا يوم السبت 29 غشت الجاري على الساعة الثامنة مساء بملعب المسيرة بآسفي، سيتم تأجيلها إلى غاية يوم الإثنين 31 غشت الجاري بالملعب والتوقيت نفسيهما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.