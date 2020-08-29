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كُتّاب وآراء
الكبابري يخوض تجربة جديدة في الدوري البلجيكي
عزز نادي لييرس البلجيكي لكرة القدم صفوفه بتعاقده رسميا مع المغربي عثمان الكبابري، على سبيل الإعارة لموسم واحد، قادما من نادي زولته فارجيم خلال الانتقالات الصيفية الحالية.
وأعلن نادي لييرس، الجمعة، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، توصله إلى اتفاق رسمي ونهائي مع زولته فارجيم بخصوص عقد إعارة عثمان الكبابري، أفضى إلى توقيع الظهير الأيمن البلجيكي- المغربي متعدد الخصائص عقد انضمامه إلى المجموعة لموسم واحد.
وأضاف الفريق البلجيكي، عبر بيانه الرسمي، أن الكبابري البالغ من العمر 20 سنة هو "لاعب شاب خريج أكاديمية أندرلخت، وعام 2019 تم ضمه إلى الفريق الأول لنادي بروكسل تحت قيادة المدرب فينسينت كومباني، حيث ظهر لأول مرة في الفريق الأول في مباراة أمام أوستند".
وخلال الانتقالات الشتوية الموسم الماضي، تمت إعارة اللاعب الكبابري إلى زولته فارجيم، وبسبب الإنهاء المبكر للمسابقة بسبب فيروس كورونا، تم منحه بضع دقائق للعب في نادي ويست فلمنش.
ويشغل الكبابري مركز متوسط الميدان، بينما اعتمد عليه فريقه أندرلخت في المباريات التي خاضها كظهير أيمن، وهو المركز المرتقب أن يلعب فيه في بعض المباريات رفقة ناديه الجديد.
يذكر أن اللاعب ذاته سبق له أن لعب في بداية مشواره بقميص المنتخب البلجيكي لأقل من خمس عشرة سنة، قبل أن يلعب بقميص المنتخب الوطني المغربي رفقة كل من الفتيان والشبان.