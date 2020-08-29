"بارك رينجرز" يعول على تألق المغربي إلياس شاعر

أوعنا بلعيد

يراهن مسؤولو نادي كوينز بارك رينجرز الإنجليزي لكرة القدم على تألق الدولي المغربي إلياس شاعر الموسم المقبل، وذلك لقيادة المجموعة نحو تحقيق أهدافها، ومن بينها المنافسة على نيل بطاقة الصعود إلى الدوري الممتاز (البريميرليغ).

وأصبح حجم المسؤولية كبيرا على عاتق المهاجم المغربي الشاب عقب انتقال ألبيرتشي إيزي، نجم الفريق الأول، صوب كريستال بالاس، بغية خوض تجربة احترافية جديدة.

وتنظر جماهير بارك رينجرز بعين الرضا إلى مهاجم فريقها إلياس شاعر، وتعقد عليه أمالا كبيرة للتألق والبروز على أرضية ملعب اللوفيتس روود، لاسيما أن البالغ من العمر 22 سنة اختير في مناسبات عديدة ضمن التشكيلة المثالية في مسابقة الدوري بالقسم الأول الموسم الماضي.

وكان فيرديناند، المدير الرياضي للفريق، أشاد بالإمكانات الكبيرة التي يتوفر عليها اللاعب المغربي، الذي اكتسب نضجا كبيرا بعد إعارته نصف الموسم قبل الماضي إلى فريق ستيفنيج، ولعب رفقته 16 مباراة تمكن خلالها من تسجيل ستة أهداف.

يشار إلى أن إدارة كوينز بارك رينجر كانت قد مددت عقد اللاعب سالف الذكر لثلاثة مواسم إلى غاية 2023 بعدما تألق مع المجموعة، علما أن بداياته كلاعب محترف كانت في بلجيكا مع نادي ليرس، بعدما تكون في مدرسة كلوب بروج وسبق له أن مثل المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة والمنتخب الأولمبي.