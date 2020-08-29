صراع "بيراميدز والأهلي" ينتقل إلى صفقة الكعبي

هسبورت - محمد أمين متبار

علمت "هسبورت" من مصدر مطلع أن الأهلي المصري تقدم بعرض رسمي لمنافسة نادي بيراميدز على الظفر بخدمات الدولي المغربي أيوب الكعبي في فترة الانتقالات المقبلة، ليحتدم الصراع مجددا بين الناديين حول انتداب أبرز اللاعبين، وذلك بعد قرار رمضان صبحي، اللاعب السابق للأهلي، عدم الاستمرار مع الفريق، بعد تلقيه عرضا ماليا مغريا من بيراميدز.

وأضاف المصدر ذاته أن الفريقين المصريين تقدما بعروض رسمية لأيوب الكعبي ووكيل أعماله، بعد أن سلك بيراميدز في البداية طريق جس نبض اللاعب، عبر استشارته في إمكانية الانتقال إلى النادي المصري من عدمه، قبل أن تتطور الأمور لاحقا.

وشدد المصدر ذاته على أن الكعبي ووكيل أعماله سيدرسان العروض المقدمة من الناديين المصريين بشكل جيد على الصعيدين المادي والرياضي، قبل اتخاذ القرار الرسمي بقبول اللعب في أحد الناديين من عدمه.

وأوضح المتحدث ذاته أن هناك عروضا أخرى قدمت لأيوب من الوداد الرياضي، الذي يتابع تطور الوضع عن كثب، وفريق من قطر وآخر من بلجيكا، مشيرا إلى أن اللاعب لن يستعجل في اختيار وجهته المقبلة.

وكان وكيل أيوب الكعبي أعلن قبل أيام انفصال اللاعب بالتراضي عن الفريق الصيني هيبي فورتشين، لصعوبة الالتحاق بالصين حاليا، نظرا لظروف الوباء وصعوبة السفر، علما أن اللاعب خاض النصف الأول من الموسم الجاري بقميص الوداد وقدم معه عروضا جيدة.