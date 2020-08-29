24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2506:5613:3317:0620:0221:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. شركات التأمين تثير الجدل بقرار حول "توحيد خلوص حوادث السير" (5.00)

  2. طبيبة مغربية ترصد مخلفات فيروس "كورونا" على جسم الإنسان‬ (5.00)

  3. إغلاق محلات يثير تذمر تجار "القصبة" ببني ملال (3.00)

  4. منظمة: التعليم الحضوري بـ"بروتوكول صارم" يضمن تكافؤ الفرص (1.00)

  5. أولياء تلاميذ بركان يختارون "التعليم الحضوري" (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | رياضة | فاعلون يقاربون سبل النهوض بكرة القدم النسوية

فاعلون يقاربون سبل النهوض بكرة القدم النسوية

فاعلون يقاربون سبل النهوض بكرة القدم النسوية
هسبريس من الرباط
السبت 29 غشت 2020 - 06:24

احتضن مركب محمد السادس لكرة القدم، الجمعة، اجتماعا إداريا تنسيقيا حول بنود عقد الأهداف الخاص بتطوير كرة القدم النسوية بالمغرب، الذي كان قد وقع يوم 06 غشت الجاري بين كل من الجامعة الملكية المغربية لكرة والإدارة التقنية الوطنية، والعصبة الوطنية لكرة القدم النسوية والعصب الجهوية، والذي أعطى خارطة الطريق المستقبلية لكرة القدم النسوية بالمغرب.

وتطرق المشاركون في الاجتماع الإداري التنسيقي للشقين الإداري والتنظيمي بين كل من قسم كرة القدم النسوية بالإدارة التقنية الوطنية، والعصبة الوطنية لكرة القدم النسوية، ليتم طرح ومناقشة مجموعة من المحاور.

ومن بين المحاور التي تم تناولها خلال اللقاء "جدول مراقبة القرارات المستقبلية للعقد"، و"البرنامج"، و"إستراتيجية تواصل العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية"، باعتبارها محاور من شأنها تسهيل مأمورية مختلف المتدخلين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.