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كُتّاب وآراء
فاعلون يقاربون سبل النهوض بكرة القدم النسوية
احتضن مركب محمد السادس لكرة القدم، الجمعة، اجتماعا إداريا تنسيقيا حول بنود عقد الأهداف الخاص بتطوير كرة القدم النسوية بالمغرب، الذي كان قد وقع يوم 06 غشت الجاري بين كل من الجامعة الملكية المغربية لكرة والإدارة التقنية الوطنية، والعصبة الوطنية لكرة القدم النسوية والعصب الجهوية، والذي أعطى خارطة الطريق المستقبلية لكرة القدم النسوية بالمغرب.
وتطرق المشاركون في الاجتماع الإداري التنسيقي للشقين الإداري والتنظيمي بين كل من قسم كرة القدم النسوية بالإدارة التقنية الوطنية، والعصبة الوطنية لكرة القدم النسوية، ليتم طرح ومناقشة مجموعة من المحاور.
ومن بين المحاور التي تم تناولها خلال اللقاء "جدول مراقبة القرارات المستقبلية للعقد"، و"البرنامج"، و"إستراتيجية تواصل العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية"، باعتبارها محاور من شأنها تسهيل مأمورية مختلف المتدخلين.