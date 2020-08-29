سكومة ينفي مغادرة الفتح الرباطي صوب نادي الوداد‬

هسبورت - محمد أمين متبار

نفى أيوب سكومة، لاعب الفتح الرباطي لكرة القدم، توصله إلى اتفاق نهائي يقضي بانتقاله الموسم المقبل للدفاع عن ألوان فريق الوداد الرياضي، بعدما ارتبط اسمه في الآونة الأخيرة بالعودة إلى فريقه الأم، خاصة مع اقتراب نهاية عقده مع نادي العاصمة وعدم تجديده حتى اللحظة.

وأضاف اللاعب في تواصل مع "هسبورت" أنه مازال لاعبا للفتح الرباطي ولم يوقع أي عقد مع الوداد كما يروج أخيرا، مشددا على أنه لا يفكر أو يدرس حاليا العروض التي يتوصل بها، مؤجلا الأمر إلى حين نهاية عقده رفقة الفتح مع نهاية الموسم الكروي الجاري.

من جهته أكد ياسين شادي، وكيل اللاعب، أن هناك اهتماما من نادي الوداد بسكومة منذ فترة، مردفا: "أيوب لم يوقع مع أي ناد جديد إلى حدود الساعة، لقد تلقى بعض العروض، لكننا اتفقنا على تأجيل مناقشة هذه التفاصيل حتى نهاية الموسم".

وأضاف المتحدث ذاته أن سكومة يدرس كذلك مسألة الاحتراف في الخارج، أو البقاء مع الفتح الرباطي، كما لم ينف إمكانية عودة اللاعب إلى الفريق الأم الوداد في حال توصلت جميع الأطراف إلى اتفاق يرضي الجميع.

وعلمت "هسبورت" أن الفتح الرباطي قدم عرضا لأيوب سكومة للاستمرار مواسم أخرى مع فريق العاصمة، الذي أعاد اكتشافه وإبرازه بقيادة وليد الركراكي، المدرب السابق للفريق؛ إلا أن اللاعب لم يرد بشكل رسمي بعد على هذا العرض.