هل تنتهك فرق كرة القدم الوطنية تدابير كوفيد-19؟

هسبورت ـ آمال لكعيدا

على عكس الخطاب الذي وجهته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الاحترافية إلى رؤساء الأندية، في اجتماع بين الأطراف المذكورة قبل 10 أيام، والذي بدا حازماً في توصياته بالتزام الأندية بالعزل في الحين إلى غاية نهاية الجولة 26 من منافسة الدوري، مبدئياً، عرف القرار تجاوزات متكررة وعديدة من طرف مختلف الأندية، التي كسرت القرار الذي جاء ضمن تدابير الحد من انتشار فيروس "كورونا".

ورصدت "هسبورت" مجموعة من التجاوزات من طرف بعض الأندية، تتمثل أساسا في عدم احترام قرار العزل، على غرار الرجاء الرياضي، الذي كسر الحجر الصحي داخل الفندق بمنحه اللاعبين فترة راحة حرة، عقب تأجيل مباراة "الديربي" أمام الوداد الرياضي، علماً أن الفريق "الأخضر" سجل أمس أول إصابة بالفيروس في صفوف لاعبيه، بعدما جاءت تحاليل الكشف عن الفيروس التاجي إيجابية بالنسبة للاعب عبد الإله مدكور.

تدوينات وغياب الرقابة



فضحت منشورات وتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي لبعض لاعبي البطولة الوطنية، أو وسوم مرافقيهم لهم عبر "إنستغرام"، مدى الاستهتار الذي يتعامل به هؤلاء اللاعبون مع الوباء، من خلال لقاءات وجلسات في أماكن عامة، دون احترام التدابير المتعلقة بوضع الكمامة أو التباعد الجسدي، في غياب تام لحس المسؤولية، معرضين أنفسهم، وزملاءهم في الأندية، وكذا أسرهم لخطر العدوى.

وفي حديث لـ"هسبورت"، أوضح مصدر جامعي أن قرار "فرض" العزل على الأندية مُلزِم، لكن فقط بالتزام المسؤولين عن الأندية، على اعتبار أنه لم يتم إنشاء أي لجنة تتبع مدى احترام الفرق لقرار دخولها في تجمعات مغلقة، علماً أن الجامعة والعصبة لم تحددا أي سلم خاص بالعقوبات في حال خرق الأندية لقرار العزل.

التمويل والضبابية



علمت "هسبورت" من مصادر متفرقة داخل الأندية الوطنية أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لم تصرف بعد أي دعم مالي من أجل المساهمة في التزام الفرق الوطنية بالعزل، وهو ما كان قد وعد به لقجع في اجتماع الجامعة والعصبة برؤساء الأندية.

من جانب آخر، علمت "هسبورت" أن خزائن الأندية الوطنية (14 ناديا في القسم الأول ونصف أندية القسم الوطني الثاني) انتعشت مالياً بدعم مهم من قبل وزارة الشباب والرياضة، ضمن مشروع إنشاء الأندية لشركات رياضية، غير أن رؤساء الأندية يعتبرون الدعم المذكور منفصلاً عما وعدت به الجامعة، الأمر الذي قد يتخذه مسؤولو بعض الأندية مبرراً بعدم الدخول في تجمعات مغلقة "بشكل صارم"، نظراً للتكاليف التي ترتبط بهذا التدبير.