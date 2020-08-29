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تعادل الجيش الملكي مع أولمبيك خريبكة في البطولة
السبت 29 غشت 2020 - 19:16
خيم التعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة على مباراة الجيش الملكي مع ضيفه أولمبيك خريبكة، اليوم السبت، في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري المغربي لكرة القدم.
وتقدم الجيش الملكي بهدف عن طريق أيمن الشباني، في الدقيقة 25، وبعد تسع دقائق فقط أهدر زميله الإيفواري جوزيف كيدي كنادو ضربة جزاء لأصحاب الأرض.
من جهة أخرى؛ وتمكن السنغالي أوسينو بوي من تسجيل هدف التعادل لأولمبيك خريبكة عند حلول الدقيقة 56 من عمر المنافسة الرياضية.
ورفع نادي الجيش الملكي رصيده إلى 34 نقطة، في المركز السادس، مقابل 24 نقطة لفريق أولمبيك خريبكة المتموقع في المركز الرابع عشر من سبورة الترتيب العام المؤقت.