كورونا يصيب 3 حكام لكرة القدم بـ"بؤرة البيضاء"

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج

أصيب ثلاثة حكام من عصبة الدار البيضاء الكبرى بفيروس "كورونا"، حسب ما تم تأكيده بعد التحاليل التي أجريت لهم بأحد المختبرات الخاصة، وسط البيضاء، تعاقدت معه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حيث جاءت تحاليل هؤلاء الحكام إيجابية.

وأربك خبر إصابة الحكام الثلاثة أجهزة التحكيم بالجامعة، حيث تحولت عصبة الدار البيضاء إلى "بؤرة تحكيمية"، بعد أن أكدت نتائج هذا المختبر قبل يومين إصابة حكم وطني آخر ينتمي إلى العصبة نفسها، قبل أن يقوم بتحليل مضاد بمستشفى مولاي يوسف أبعد عنه الفيروس.

وتتعلق الحالات الثلاث المسجلة بحكم دولي مصنف ضمن حكام النخبة بـ"الكاف"، وحكم مساعد دولي على مشارف الاعتزال ويخوض مبارياته الأخيرة، إضافة إلى حكم مساعد وطني.

وأزعجت إصابة ثلاثة حكام من عصبة الدار البيضاء بفيروس "كورونا" دفعة واحدة أجهزة التحكيم بالجامعة، خصوصا أن هؤلاء الحكام قاموا بزيارة جماعية لمقر الجامعة الثلاثاء الماضي، واجتمعوا بفوزي لقجع، رئيس الـFRMF، ويحيى حدقة المسؤول عن مديرية التحكيم.