24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
29/08/2020
الأيام القادمة
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:25
|06:56
|13:33
|17:06
|20:02
|21:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- مليلية تقرر "التعليم الحضوري" وفق شروط وقائية
- "البيجيدي" يراهن على التواصل لدحر "كورونا" من يعقوب المنصور
- نشر محتويات زائفة يجرّ ستّينيا إلى القضاء بفاس
- عودة كافة موظفي القطاع العام للعمل غدا بالسعودية
- ديكو يوجه تحذيرا إلى المجموعة العسكرية بمالي
- المغرب يسجل 1567 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (68)
- التلاميذ يعودون إلى الأقسام وسط تدابير احترازية جديدة في أوروبا - (68)
- "سلوكات سيئة" تخترق عاشوراء .. مفرقعات وتراشق بالبيض والماء - (68)
- رئيس الحكومة: الالتزام الدستوري للملك محمد السادس يبدّد الإشاعات - (60)
- العثماني يستبعد "الحجر الشامل" ويطلب تجنب الصراعات السياسية - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
زياش يتألق ويصاب في أول مباراة مع "تشيلسي"
السبت 29 غشت 2020 - 21:04
أصيب الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، في المباراة الودية التي جمعت، اليوم السبت، ناديه الجديد بفريق برايتون.
وغادر لاعب "البلوز" المباراة في الدقيقة 54 من عمر المنافسة، غير مستكمل مجريات الشوط الثاني، حيث خرج وهو يشكو من ألم في قدمه اليسرى.
وبصم زياش على تمريرة منحت هدفا لفريقه تشيلسي أمام برايتون، وهي المباراة التحضيرية الأولى للاعب الدولي المغربي بعد انتقاله إلى ناديه الجديد.