زياش يتألق ويصاب في أول مباراة مع "تشيلسي"

هسبورت - عبد الله العلوي

أصيب الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، في المباراة الودية التي جمعت، اليوم السبت، ناديه الجديد بفريق برايتون.

وغادر لاعب "البلوز" المباراة في الدقيقة 54 من عمر المنافسة، غير مستكمل مجريات الشوط الثاني، حيث خرج وهو يشكو من ألم في قدمه اليسرى.

وبصم زياش على تمريرة منحت هدفا لفريقه تشيلسي أمام برايتون، وهي المباراة التحضيرية الأولى للاعب الدولي المغربي بعد انتقاله إلى ناديه الجديد.