ثنائية حمد الله تخطف نصرا جديدا بدوري السعودية

هسبريس ـ مُتابعة

انتزع النصر فوزا صعبا من ضيفه الفيحاء، بهدفين مقابل هدف واحد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة الثامنة والعشرين من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

وتقدم الفيحاء بهدف سجله فانيفا إيما أندرياتسيما، في الدقيقة السابعة، وتعادل عبد الرزاق حمد الله للنصر في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء، ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع النصر رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد الفيحاء عند 29 نقطة في المركز الثالث عشر.