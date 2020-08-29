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الرئيسية | رياضة | ثنائية حمد الله تخطف نصرا جديدا بدوري السعودية

ثنائية حمد الله تخطف نصرا جديدا بدوري السعودية

ثنائية حمد الله تخطف نصرا جديدا بدوري السعودية
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 29 غشت 2020 - 21:10

انتزع النصر فوزا صعبا من ضيفه الفيحاء، بهدفين مقابل هدف واحد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة الثامنة والعشرين من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

وتقدم الفيحاء بهدف سجله فانيفا إيما أندرياتسيما، في الدقيقة السابعة، وتعادل عبد الرزاق حمد الله للنصر في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء، ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع النصر رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد الفيحاء عند 29 نقطة في المركز الثالث عشر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي السبت 29 غشت 2020 - 21:28
لقد شاهدت المقابلة واقول بكل صدق حمدلله احسن محترف مغربي في الخارج
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