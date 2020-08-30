ميسي يتغيب عن اختبار كشف كورونا في برشلونة‎

هسبريس ـ مُتابعة

أجمعت تقارير إعلامية في إسبانيا، اليوم الأحد، على أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، لم يحضر إلى الاختبارات الإجبارية للكشف عن فيروس كورونا في النادي.

وذكرت هذه التقارير أن ميسي، البالغ 33 عاما، لم يحضر في الموعد الذي كان محددا له اليوم في العاشرة والربع صباحا بالتوقيت المحلي، وبهذا فإن من غير المتوقع أن يشارك في أول تدريب للفريق للاستعداد للموسم الجديد، غدا الاثنين ،إذ أن قواعد السلامة في الدوري الإسباني تحظر مثل هذه المشاركة بدون الخضوع أولا لاختبارات الكشف عن كورونا.

وسيؤجج الغياب عن الاختبارات والتدريب الصراع بين ميسي وناديه؛ بعد أن كان قد أعلن في الأسبوع الماضي رغبته في الرحيل عن برشلونة الذي أعلن مسؤولوه تمسكهم باللاعب الدولي الأرجنتيني.

وكان ميسي قد أرسل خطابا إلى برشلونة، يوم الثلاثاء الماضي، يبلغه من خلاله برغبته في الرحيل عن النادي في صفقة انتقال حر؛ اعتمادا على بند يسمح له بذلك قبل وقت قصير من نهاية الموسم، وأشار إلى أن الموسم الحالي لم ينته في يونيو بل في غشت الجاري بسبب جائحة كورونا.

وفي المقابل، تمسك برشلونة بأن البند الذي يسمح لميسي بالرحيل دون مقابل انتهى في العاشر من يونيو الماضي، وأنه في سبيل رحيله الآن عليه دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده؛ والبالغ 700 مليون يورو، بينما ربطت تقارير صحفية بين ميسي وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يقوده المدرب الإسباني بيب غوارديولا.