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كُتّاب وآراء
الجائحة تؤجل مباراة الزمامرة ضد المولودية الوجدية
يتواصل تأجيل مباريات البطولة الاحترافية لكرة القدم بسبب فيروس كورونا المستجد؛ فقد أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تأجيل مباراة نهضة أتليتك الزمامرة ونادي المولودية الوجدية، المبرمجة سلفا اليوم الأحد عن الدورة الـ 26 من البطولة الاحترافية القسم الأول، وذلك الى موعد لاحق.
وقالت العصبة في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، إن التأجيل جاء بناء على قرار السلطة المحلية بعدم الترخيص بإجراء هذه المباراة على إثر صدور نتائج المسحة الطبية الأخيرة التي أجراها نادي نهضة أتليتك الزمامرة، والتي كشفت نتائجها عن إصابة أحد لاعبيه بـ"كوفيد-19".
وقد سبق للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن قررت تأجيل أربع مباريات تندرج كلها ضمن فعاليات الدورة الـ 26 من البطولة الاحترافية القسم الأول، كانت مبرمجة أمس السبت واليوم الأحد.