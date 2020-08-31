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الرئيسية | رياضة | تعيين جريندو مشرفا عاما على نادي المغرب الفاسي‎

تعيين جريندو مشرفا عاما على نادي المغرب الفاسي‎

تعيين جريندو مشرفا عاما على نادي المغرب الفاسي‎
هسبريس من الدار البيضاء
الاثنين 31 غشت 2020 - 13:40

أعلن نادي المغرب الرياضي الفاسي عن تعيين الإطار الوطني عبد اللطيف جريندو مشرفا عاما على الفريق، ليعوض الدولي المغربي السابق المدرب منير الجعواني، الذي انفصل وديا عن "الماص"، الثالث في ترتيب البطولة الاحترافية بالقسم الثاني.

وسيتولى جريندو، الذي باشر مسيرته التدريبية في موسم 2011-2010 كمساعد مدرب لنادي الرجاء البيضاوي الى جانب امحمد فاخر، مهمة إعادة هيكلة الفريق وتجديد العهد بالانتصارات، في أفق تحقيق حلم الصعود إلى القسم الاول للبطولة الاحترافية.

وكان المغرب الفاسي قد حصد ثلاث نقاط فقط من الأربع مباريات الأخيرة؛ بثلاث تعادلات ضد اتحاد سيدي قاسم وجمعية سلا وأولمبيك الدشيرة وهزيمة أمام شباب خنيفرة، ويحتل النادي الرتبة الثالثة في البطولة بـ40 نقطة، على بعد 4 نقاط من المتصدر شباب المحمدية.

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