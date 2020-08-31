"العُصبة الاحترافية" تَتّجه لإنهاء الدوري منتصف أكتوبر

هسبورت - محمد أمين متبار

كشف مصدر مطلع أن العصبة الاحترافية تسير نحو وضع برمجة خاصة لما تبقى من مباريات الدوري المغربي للمحترفين لإنهاء البطولة منتصف أكتوبر المقبل بدل 13 شتنبر، التاريخ الذي كان محددا سلفا.

وأوضح المصدر ذاته أن إضافة شهر تقريبا إلى الموعد الذي اعتُمِد سابقاً لإنهاء البطولة يرجع إلى كثرة المؤجلات بسبب تسلل "كورونا" إلى الأندية الوطنية (تأجيل 22 مباراة في القسم الأول و11 مباراة في القسم الثاني)، موردا أن البرمجة الجديدة ستأخذ بعين الاعتبار مشاركة 4 أندية مغربية في المنافسات القارية.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن البرمجة الجديدة لن تكون نهائية؛ إذ يمكن تأجيل مباريات أخرى في حال تسجيل إصابات كثيرة داخل الأندية الوطنية، علما أن العصبة الاحترافية ستكون ملزمة ببرمجة الجولات الأربع الأخيرة في توقيت موحد.

وينتظر أن يدخل فريق يوسفية برشيد في فترة عطالة لمدة تقارب ثلاثة أسابيع، بما أنه لا يتوفر على أي مباراة مؤجلة؛ إذ خاض 26 لقاء حتى الآن، أكثر من أي ناد آخر، في وقت سيتوفر اتّحاد طنجة على 5 مباريات مؤجلة في حال تأكيد برمجة مباراته أمام الرجاء الأربعاء المقبل.

ويفرض الوضع الضبابي لمستقبل الدوري برمجة اجتماع عاجل للعصبة الاحترافية وجامعة الكرة مع مسؤولي الأندية الوطنية قبل وضع برنامج جديد لخوض المؤجلات والمباريات المتبقية، وذلك لطرح قانون تنظيمي يؤطّر تفاصيل وشروط تأجيل المباريات بالنسبة للأندية التي تكتشف حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوفها.