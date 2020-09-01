برشلونة يعلن عودة راكيتيتش إلى صفوف إشبيلية‎

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم توصله إلى اتفاق يقضي بانتقال لاعبه الكرواتي إيفان راكيتيتش إلى فريق إشبيلية.

وذكر النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، اليوم الثلاثاء، أن إشبيلية سيدفع مبلغ 1,5 ملايين يورو بالإضافة إلى 9 ملايين أخرى كإضافات لضم راكيتيتش.

وزادت إدارة فريق برشلونة أن غدا الأربعاء سيشهد إقامة مؤتمر صحفي لوداع راكيتيتش، حيث سيتواجد النجم الكرواتي في ملعب "كامب نو" للمرة الأخيرة قبل الرحيل إلى إشبيلية.

وسبق لراكيتيتش اللعب لإشبيلية في الفترة ما بين عامي 2011 و2014، حيث فاز بلقب الدوري الأوروبي عام 2014، قبل أن ينتقل إلى برشلونة في العام ذاته، ليحقق مع الفريق لقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا أربع مرات، وكأس السوبر الإسباني مرتين، ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة.