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كُتّاب وآراء
"أنتر ميلان" يكشف موعد وصول المغربي حكيمي
وصل الدولي المغربي أشرف حكيمي اليوم الثلاثاء إلى ميلانو الإيطالية بغية الخضوع للفحوصات الطبية تمهيدا لاستئناف التدريبات رفقة المجموعة، بعد استقدامه خلال الانتقالات الصيفية الحالية من ريال مدريد الإسباني.
وكشف مسؤولو أنتر ميلان عن موعد وصول المغربي أشرف حكيمي، وزميله البلجيكي رادجا ناينجولان بعدما انتهت إعارته لكالياري، وسيجريان الفحوصات الطبية تمهيدًا لاستئناف التدريبات رفقة الفريق.
وأفادت جريدة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية بأن الدولي المغربي لاعب نادي الإنتر أشرف حكيمي من المتوقع أن يكون حاضرا في "أنجلو موراتي"، معقل تداريب الفريق بأبيانو، يوم غد الأربعاء أو بعد غد الخميس.
وسيعود الفريق بكامل عناصره إلى التداريب الجماعية يوم السابع من الشهر الجاري من أجل التحضير للموسم الجديد الذي سينطلق في 19 من الشهر نفسه، بعدما قررت الإدارة منح اللاعبين إجازة، خاصة وأن الفريق وصل إلى نهائي الدوري الأوروبي في وقت سابق من الشهر الماضي.
يشار إلى أن حكيمي، البالغ من العمر 21 سنة، كان قد انضم رسميا إلى صفوف إنتر قادما من ريال مدريد في صفقة انتقال دائمة لمدة 5 سنوات، سيحصل بموجبها على 5 ملايين يورو كراتب سنوي في الموسم الواحد، بينما بلغت صفقة انتقاله 40 مليون يورو.