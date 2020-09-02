الاتحاد يغري لاعبيه بـ 20 ألف درهم لهزم الرجاء

أوعنا بلعيد

خصص المكتب المسير لنادي اتحاد طنجة لكرة القدم منحة دسمة للاعبي فريقه في حال تحقيقهم الفوز على الرجاء الرياضي خلال المباراة القوية التي ستجمع بينهما يوم غد الأربعاء برسم مؤجل الجولة الـ 26 من الدوري الاحترافي.

ووفق مصادر هسبريس، فقد وعدت إدارة نادي البوغاز لاعبي فريقها بمنحة تقدر بـ20 ألف درهم في حال فوزهم على الرجاء الرياضي في المواجهة التي ستجرى فوق أرضية مركب محمد الخامس.

وقرر مسؤولو عروس الشمال تحفيز اللاعبين ماديا بغية تحقيق نتائج إيجابية في المباريات المتبقية من الدوري الاحترافي، لتفادي النزول إلى القسم الوطني الثاني؛ إذ يعتبر الفريق الطنجي من الأندية المهددة بمغادرة القسم الأول بسبب النتائج السلبية التي حققها منذ انطلاق الموسم الرياضي الحالي.

وكان الفريق الطنجي قد طالب بتأجيل مباراته ضد الرجاء التي كانت مقررة يوم الأحد الماضي، لمنحه مساحة أخرى من الاستعداد نظرا لخضوع لاعبيه لحجر صحي بسبب إصابة 16 منهم بفيروس كورونا المستجد.

وتسبب قرار العصبة الاحترافية الرامي إلى تأجيل المباراة في إغضاب مسؤولي الرجاء، ما دفعهم إلى مراسلة العصبة للاحتجاج على قرارها، بينما استقبلت مكونات اتحاد طنجة القرار بارتياح كبير نظرا لمعاناة اللاعبين في الفترة الأخيرة من ضربات فيروس كورونا.