"الجيش" يستعيد "مجاهد" بعد التعافي من الإصابة

أوعنا بلعيد

زف الطاقم الطبي لنادي الجيش الملكي لكرة القدم نبأ سعيدا للمدرب عبد الرحيم طاليب، مفاده تعافي اللاعب حمزة مجاهد من الإصابة التي تعرض لها على مستوى الظهر أثناء مواجهة أولمبيك خريبكة بالدوري الاحترافي.

وعلمت هسبريس من مصادرها أن الطاقم الطبي للفريق العسكري منح الضوء الأخضر للاعب مجاهد للانضمام إلى تداريب الفريق تأهبا لخوض المباراة المقبلة بالدوري المغربي للمحترفين.

وكان مجاهد، البالغ من العمر 25 سنة، قد تعرض للإصابة على مستوى الظهر أثناء مواجهة ناديه أمام أولمبيك خريبكة (1-1)، حيث اضطر لمغادرة المباراة في الشوط الثاني، قبل أن يخضع لفحص طبي أكد تعافيه من الإصابة، وبالتالي استئنافه للتدريبات ابتداء من الثلاثاء.

ويراهن الطاقم التقني على خدمات اللاعب مجاهد في خط المنتصف لتقوية المجموعة الراغبة في تحقيق النتائج الإيجابية في القادم من الجولات، لا سيما عقب حصدها ثلاثة تعادلات على التوالي بالدوري الاحترافي.

ويحتل العساكر الرتبة السادسة في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة بعد خوضهم لـ23 جولة، تمكنوا خلالها من تحقيق الفوز في تسع مباريات بينما تعادلوا في سبع وتكبدوا مرارة الهزيمة في مثلها.