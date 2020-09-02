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الرئيسية | رياضة | أولمبيك خريبكة يتلقى ضربة موجعة بغياب الهجهوج

أولمبيك خريبكة يتلقى ضربة موجعة بغياب الهجهوج

أولمبيك خريبكة يتلقى ضربة موجعة بغياب الهجهوج
أوعنا بلعيد
الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 08:25

تلقى الطاقم التقني لفريق أولمبيك خريبكة لكرة القدم، تحت قيادة المدرب الجديد عزيز كركاش، ضربة قوية بعدما تأكد غياب نجم فريقه رضى الهجهوج عن الميادين لما يقارب 4 أسابيع، بسبب الإصابة التي ألمت به خلال مباراة فريقه أمام الجيش الملكي بالدوري الاحترافي.

وبعد الفحوصات الطبية الدقيقة التي خضع لها اللاعب رضى الهجهوج، تأكدت معاناته من تمزق عضلي في الفخذ، ما سيفرض عليه الراحة لمدة شهر، وهو ما يهدد موسمه الحالي مع الفريق الخريبكي؛ إذ سيكون بحاجة إلى أسبوعين على الأقل لاستعادة لياقته البدنية بعد تعافيه من الإصابة.

وكان المدرب السابق لأولمبيك خريبكة، التونسي أحمد العجلاني، قد قرر عدم الاعتماد بشكل رسمي على خدمات الهجهوج بعدما رفض الأخير تجديد عقده مع المجموعة، غير أنه تراجع عن ذلك عقب خسارة 3 مباريات متتالية بعد العودة من التوقف.

ويصارع الفريق الخريبكي من أجل تفادي الهبوط؛ إذ يحتل المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة بعد خوضه لأربع وعشرين جولة، وكان يراهن على خدمات الهجهوج، صاحب 10 أهداف في ترتيب الهدافين، الذي قرر الانتقال إلى فريق الفتح الرباطي في الموسم الرياضي المقبل.

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