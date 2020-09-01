24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2806:5813:3217:0419:5821:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. باب الأحد في حلة جديدة (5.00)

  2. اجتماع يتدارس الدخول المدرسي والجامعي بسطات (5.00)

  3. فرض "غرامة الكمامة" داخل المقاهي والمطاعم يثير حفيظة الزبائن (5.00)

  4. مدراء يخشون تهديد الدخول المدرسي لصحة التلاميذ (5.00)

  5. تقرير غوتيريس حول الصّحراء يضعُ الجزائر أمام "المسؤولية الدّولية" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | رياضة | المغرب يتصدر تصنيفا للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم

المغرب يتصدر تصنيفا للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم

المغرب يتصدر تصنيفا للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 19:46

حلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في صدارة التصنيف الذي أصدرته الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، الثلاثاء، والذي يتم من خلاله معرفة عدد الأندية الممثلة لكل اتحاد قاري منضو في الكاف في بطولتي عصبة الأبطال الإفريقية وكأس الكونفدرالية.

ويعتمد التصنيف، وفق ما جاء في بلاغ للجامعة توصلت به هسبريس، على نتائج أندية كل اتحاد في آخر 5 سنوات في البطولات الأفريقية، مما يسمح للبلدان المحتلة للصفوف الاثني عشر الأولى باشراك فريقين في كل من بطولتي عصبة الأبطال الإفريقية وكأس الكونفدرالية.

وتصدرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التصنيف برصيد (180) نقطة، مقابل (147) نقطة لفرق مصر التي جاءت في المركز الثاني، بفارق 7 نقاط فقط عن الأندية التونسية المحتلة للصف الثالث بـ(140) نقطة.

وحسب قوانين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يقول البلاغ، فإن الفريق الفائز بعصبة الأبطال الإفريقية تُمنح له 6 نقاط، مقابل 5 نقاط للفريق الذي وصل إلى المباراة النهائية، و4 نقاط للفريقين اللذين أقصيا من الدور نصف النهائي، و3 نقاط لمن يقصى من ربع النهائي، ونقطتين لثالث المجموعة، ونقطة واحدة لمتذيل المجموعة.

وفي منافسات كأس الكونفدرالية، فإن الكاف يمنح للفريق البطل 5 نقاط، و4 نقاط للفريق الذي لعب النهائي، و3 نقاط للخاسرين في نصف النهائي، ونقطتين لمن يخسر ربع النهائي، ونقطة وحيدة لثالث مجموعته، ونصف نقطة لرابع مجموعته.

وفيما يلي التصنيف الذي أصدره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم:

1- المغرب 180 نقطة.

2- مصر 147 نقطة

3- تونس 140 نقطة.

4- الكونغو الديمقراطية 84 نقطة

5- الجزائر 81 نقطة.

6- جنوب أفريقيا 68.5 نقطة

7- زامبيا 43 نقطة.

8- نيجيريا 39 نقطة.

9- غينيا 38 نقطة.

10- أنغولا 36 نقطة.

11- السودان 29.5 نقطة.

12- ليبيا 16 نقطة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - karim الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 19:53
لو انفقنا الميزانية التي تلتهمها الجامعة بمنتخياتها على البحث العلمي لكنا من الدول التي توصلت الان للقاح كورونا.
دائما اتساؤل باش كتنفع كرة القدم البشرية ؟!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
2 - حسن الثلاثاء 01 شتنبر 2020 - 20:01
Bravo FMRF مزيد من التفوق و التميز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.