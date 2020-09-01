المغرب يتصدر تصنيفا للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم

هسبريس من الرباط

حلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في صدارة التصنيف الذي أصدرته الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، الثلاثاء، والذي يتم من خلاله معرفة عدد الأندية الممثلة لكل اتحاد قاري منضو في الكاف في بطولتي عصبة الأبطال الإفريقية وكأس الكونفدرالية.

ويعتمد التصنيف، وفق ما جاء في بلاغ للجامعة توصلت به هسبريس، على نتائج أندية كل اتحاد في آخر 5 سنوات في البطولات الأفريقية، مما يسمح للبلدان المحتلة للصفوف الاثني عشر الأولى باشراك فريقين في كل من بطولتي عصبة الأبطال الإفريقية وكأس الكونفدرالية.

وتصدرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التصنيف برصيد (180) نقطة، مقابل (147) نقطة لفرق مصر التي جاءت في المركز الثاني، بفارق 7 نقاط فقط عن الأندية التونسية المحتلة للصف الثالث بـ(140) نقطة.

وحسب قوانين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يقول البلاغ، فإن الفريق الفائز بعصبة الأبطال الإفريقية تُمنح له 6 نقاط، مقابل 5 نقاط للفريق الذي وصل إلى المباراة النهائية، و4 نقاط للفريقين اللذين أقصيا من الدور نصف النهائي، و3 نقاط لمن يقصى من ربع النهائي، ونقطتين لثالث المجموعة، ونقطة واحدة لمتذيل المجموعة.

وفي منافسات كأس الكونفدرالية، فإن الكاف يمنح للفريق البطل 5 نقاط، و4 نقاط للفريق الذي لعب النهائي، و3 نقاط للخاسرين في نصف النهائي، ونقطتين لمن يخسر ربع النهائي، ونقطة وحيدة لثالث مجموعته، ونصف نقطة لرابع مجموعته.

وفيما يلي التصنيف الذي أصدره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم:

1- المغرب 180 نقطة.

2- مصر 147 نقطة

3- تونس 140 نقطة.

4- الكونغو الديمقراطية 84 نقطة

5- الجزائر 81 نقطة.

6- جنوب أفريقيا 68.5 نقطة

7- زامبيا 43 نقطة.

8- نيجيريا 39 نقطة.

9- غينيا 38 نقطة.

10- أنغولا 36 نقطة.

11- السودان 29.5 نقطة.

12- ليبيا 16 نقطة.