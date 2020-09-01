24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:28
|06:58
|13:32
|17:04
|19:58
|21:15
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة - تافيلالت
- باب الأحد في حلة جديدة
- جهة الشرق تسجل 16 إصابة جديدة بـ"كوفيد - 19"
- ارتفاع أسعار الخضر والفواكه يُثقل كاهل المغاربة في "زمن كورونا"
- جهة بني ملال تحصّي 97 حالة جديدة بـ"كوفيد-19"
فرض "غرامة الكمامة" داخل المقاهي والمطاعم يثير حفيظة الزبائن (5.00)
تقرير غوتيريس حول الصّحراء يضعُ الجزائر أمام "المسؤولية الدّولية" (5.00)
- مؤشر توالد "فيروس كورونا" يتراجع .. والمغرب يُودع "أسوأ شهر" - (57)
- الشائعات تصاحب "الدخول المدرسي" والنقابات تطلب "قرارات واضحة" - (56)
- قضاة: عقوبات حبسية تنتظر إجرام قناة مجهولة على موقع "يوتيوب" - (50)
- تداول "الكاش" يُفاقم العجز في السيولة النقدية لدى المؤسسات البنكية - (49)
- شرطة البيضاء تداهم وحدة فندقية وتبعد جزائريين عن التراب الوطني - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المغرب يتصدر تصنيفا للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم
حلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في صدارة التصنيف الذي أصدرته الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، الثلاثاء، والذي يتم من خلاله معرفة عدد الأندية الممثلة لكل اتحاد قاري منضو في الكاف في بطولتي عصبة الأبطال الإفريقية وكأس الكونفدرالية.
ويعتمد التصنيف، وفق ما جاء في بلاغ للجامعة توصلت به هسبريس، على نتائج أندية كل اتحاد في آخر 5 سنوات في البطولات الأفريقية، مما يسمح للبلدان المحتلة للصفوف الاثني عشر الأولى باشراك فريقين في كل من بطولتي عصبة الأبطال الإفريقية وكأس الكونفدرالية.
وتصدرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التصنيف برصيد (180) نقطة، مقابل (147) نقطة لفرق مصر التي جاءت في المركز الثاني، بفارق 7 نقاط فقط عن الأندية التونسية المحتلة للصف الثالث بـ(140) نقطة.
وحسب قوانين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يقول البلاغ، فإن الفريق الفائز بعصبة الأبطال الإفريقية تُمنح له 6 نقاط، مقابل 5 نقاط للفريق الذي وصل إلى المباراة النهائية، و4 نقاط للفريقين اللذين أقصيا من الدور نصف النهائي، و3 نقاط لمن يقصى من ربع النهائي، ونقطتين لثالث المجموعة، ونقطة واحدة لمتذيل المجموعة.
وفي منافسات كأس الكونفدرالية، فإن الكاف يمنح للفريق البطل 5 نقاط، و4 نقاط للفريق الذي لعب النهائي، و3 نقاط للخاسرين في نصف النهائي، ونقطتين لمن يخسر ربع النهائي، ونقطة وحيدة لثالث مجموعته، ونصف نقطة لرابع مجموعته.
وفيما يلي التصنيف الذي أصدره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم:
1- المغرب 180 نقطة.
2- مصر 147 نقطة
3- تونس 140 نقطة.
4- الكونغو الديمقراطية 84 نقطة
5- الجزائر 81 نقطة.
6- جنوب أفريقيا 68.5 نقطة
7- زامبيا 43 نقطة.
8- نيجيريا 39 نقطة.
9- غينيا 38 نقطة.
10- أنغولا 36 نقطة.
11- السودان 29.5 نقطة.
12- ليبيا 16 نقطة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
دائما اتساؤل باش كتنفع كرة القدم البشرية ؟!!!