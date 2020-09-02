غلطة سراي التركي يغري بلهندة مقابل مغادرة النادي

أوعنا بلعيد

يصر مسؤولو نادي غلطة سراي التركي لكرة القدم على جعل الموسم المنقضي الأخير للدولي المغربي يونس بلهندة مع المجموعة، عبر تسهيل إجراءات انتقاله في الميركاتو الصيفي الحالي.

وحسب مصادر تركية فإن المكتب المسير لنادي غلطة سراي أخبر متوسط ميدان الأسود، بالإضافة إلى زميله الهولندي ريان بابل، بأنه سيتساهل معهما بخصوص إجراءات انتقالهما إلى فريق آخر برسم الانتقالات الحالية.

وأوضحت المصادر نفسها أن إدارة غلطة سراي طلبت من الثنائي المذكور أن يستقر على واحد من العروض التي تم توصل بها بعدما باتا خارج حساب المدرب التركي فاتح تريم، الراغب في تقوية صفوف الفريق بالتعاقد مع أسماء جديدة.

ويريد مسؤولو الفريق التركي التخلص من بلهندة وزميله بابل بأي ثمن، نظرا لعدم قدرة النادي على تسديد أجريهما السنويين الكبيرين، لاسيما أنهما باتا خارج حساب المدرب، إذ لا يمكن الاحتفاظ بخدماتهما دون أن يلعبا الموسم المقبل.

ولعب الدولي المغربي يونس بلهندة لأندية مونبلييه ودينامو كييف وشالكه 04 ونيس على التوالي، قبل أن ينضم إلى نادي غلطة سراي مقابل عشرة ملايين أورو صيف عام 2017.

وشارك بلهندة في 103 مباريات مع فريق غلطة سراي في السنوات الثلاث الماضية، إذ سجل 14 هدفا مع 23 تمريرة حاسمة، وحصل على لقبين للدوري ولقب كأس، وكان راتبه محددا في 3.3 ملايين أورو، ويمتد عقده الحالي إلى غاية يونيو 2021، بينما ينتهي عقد بابل في 30 يونيو 2022.