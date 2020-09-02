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كُتّاب وآراء
يوفنتوس يفاوض لجلب سواريز من نادي برشلونة
ذكر تقرير إخباري أن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم يجري محادثات للتعاقد مع المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، المهاجم المنتمي إلى صفوف برشلونة الإسباني حاليا.
ويبدو سواريز قريبا من الرحيل عن برشلونة هذا الصيف، وأخيرا صرح خوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، بأن الفريق سيشهد عدة تغييرات تتضمن الاستغناء عن عدد من أبرز نجوم الفريق، وذلك في أعقاب تعيين رونالد كومان مديرا فنيا.
وقال النجم سواريز، خلال الأيام القليلة الماضية، إنه يريد البقاء مع الفريق الذي انضم إليه في 2014، بل وإنه سيتقبل وجوده ضمن البدلاء.
وكشفت مصادر لشبكة "إي.إس.بي.إن" أن يوفنتوس يجري محادثات بشأن التعاقد مع سواريز، صاحب الـ33 عاما، لكن النادي الإيطالي يرى أن إبرام الصفقة يبدو أمرا صعبا.
وكان أندريا بيرلو، المدير الفني الجديد ليوفنتوس، قد صرح بأن المهاجم غونزالو هيغواين سيرحل عن الفريق، وأن النادي سينشط في سوق الانتقالات لإيجاد البديل.
وتضم قائمة المرشحين للانضمام إلى يوفنتوس، أيضا، كلا من إدين دجيكو لاعب روما وأركاديوش ميليك لاعب نابولي.