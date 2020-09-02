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الرئيسية | رياضة | إصابة نجم كرة القدم البرازيلي نيمار بفيروس كورونا

إصابة نجم كرة القدم البرازيلي نيمار بفيروس كورونا

إصابة نجم كرة القدم البرازيلي نيمار بفيروس كورونا
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 16:34

أصيب نجم كرة القدم البرازيلي نيمار، بفيروس كورونا المستجد، بحسب نتيجة الفحص الذي خضع له مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي.

وكان بطل الدوري الفرنسي قد أعلن إصابة ثلاثة لاعبين في صفوفه بفيروس "كوفيد-19" دون تسميتهم.

وأضافت المصادر أن اللاعبين الآخرين المصابين بالفيروس هما الأرجنتينيان أنخل دي ماريا، ولياندرو باريديس، وهو ما كانت قد ذكرته صحيفة "ليكيب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - مصطفى الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 16:47
لأنه لم يحترم التدابير الاحترازية المعمول بها، يعانق هذا ويصافح ذاك بل وصل به الامر إلى تبادل القميص مع أحد لاعبي الفريق الخصم. ربما ستتم معاقبته من قبل فريقه.
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-11
2 - لاعب الرجاء الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 16:51
هل اللاعب نيمار تحت التنفس الاصطناعي
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-15
3 - lahnine ahmed الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 17:01
سلام إلي كيقول كورونا ماكايناش أهو لاعب عالمي او مناعتوا اقوية او تصاب
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19
4 - hamoda الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 17:04
نيمار انسان ممكن يتصاب مثل كل انسان في العالم
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26
5 - saidos الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 17:23
اش غادي اوقع ليه. ضاربو البرد وصافي. فرعتو لينا روسنا
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14
6 - مغربي في فرنسا الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 17:25
نهار تفرجت ف لماتش لي لاعبين فيه باريس سان جيرمان مع البايرن عرفت غاتكون هناك حالات كوفيد ماكاين تبابعد من بعد نهاية ماتش عتقني نعنقك
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0
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