إصابة نجم كرة القدم البرازيلي نيمار بفيروس كورونا

هسبريس - أ.ف.ب

أصيب نجم كرة القدم البرازيلي نيمار، بفيروس كورونا المستجد، بحسب نتيجة الفحص الذي خضع له مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي.

وكان بطل الدوري الفرنسي قد أعلن إصابة ثلاثة لاعبين في صفوفه بفيروس "كوفيد-19" دون تسميتهم.

وأضافت المصادر أن اللاعبين الآخرين المصابين بالفيروس هما الأرجنتينيان أنخل دي ماريا، ولياندرو باريديس، وهو ما كانت قد ذكرته صحيفة "ليكيب".