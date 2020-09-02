اتحاد طنجة يهزم الرجاء بهدف في قلب "دونور"

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج

تمكن فريق اتحاد طنجة لكرة القدم من العودة بفوز ثمين بهدف نظيف من قلب الدار البيضاء على حساب مضيفه الرجاء الرياضي، في النزال المؤجل عن الجولة الـ 26 من منافسات الدوري الاحترافي، الذي جمع بينهما مساء اليوم الأربعاء بمركب محمد الخامس.

وتميزت مجريات ربع الساعة الأول من المواجهة بتبادل عناصر الطرفين بعض مناورات التهديف مع سيطرة نسبية للفريق البيضاوي، غير أن كل الكرات الهجومية كانت محتشمة ولم تشكل الخطورة على مرمى أنس الزنيتي وهشام المجهد، حيث غابت الحلول الهجومية عن الجانبين.

ومع مرور دقائق الشوط الأول، بسط رفاق العميد محسن متولي سيطرتهم على مجريات اللعب دون أن يمكنهم ذلك من فك شفرة دفاع اتحاد طنجة؛ إذ وجدوا صعوبات كبيرة في تجاوز الخط الخلفي للضيوف، ليتم الاعتماد على الكرات الثابتة التي لم تأت بأي جديد.

واضطر لاعبو اتحاد طنجة للانكماش في الخط الخلفي بعد التراجع البدني الذي ظهر على العديد منهم بمرور دقائق الشوط الأول، مع الاعتماد في المقابل على الكرات المرتدة، قبل أن تنهي صافرة داكي الرداد تفاصيل الجولة الأولى بالتعادل السلبي.

وتواصلت مجريات النزال بضغط هجومي رجاوي مع بداية الشوط الثاني، قابله "فرسان البوغاز" بالتمركز في الخلف وسد كل الممرات، قبل أن يهدد محمد الشيبي مرمى أنس الزنيتي بتسديدة قوية من كرة ثابتة مباشرة في حدود الدقيقة الـ 59، أبعدها الحارس الرجاوي بصعوبة.

ودفع جمال سلامي بورقة المهاجم العائد بين مالونغو بحثا عن الحلول الهجومية المفقودة طيلة ساعة من اللعب، غير أن أبناء المدرب بيدرو بنعلي أظهروا مقاومة كبيرة، قبل أن ينجح يوسف أنوار في هز الشباك برأسية مركزة في حدود الدقيقة الـ 73، مسجلا هدفا سقط كقطعة ثلج على رفاق بدر بانون حسم به اتحاد طنجة النقاط الكاملة للمواجهة.

ورفع اتحاد طنجة رصيده بعد هذا الفوز إلى 18 نقطة والصف الـ 15، في المقابل جمدت الهزيمة رصيد الرجاء الرياضي في 45 نقطة مع حفاظه على المركز الأول.