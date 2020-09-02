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الرئيسية | رياضة | اتحاد طنجة يهزم الرجاء بهدف في قلب "دونور"

اتحاد طنجة يهزم الرجاء بهدف في قلب "دونور"

اتحاد طنجة يهزم الرجاء بهدف في قلب "دونور"
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 22:32

تمكن فريق اتحاد طنجة لكرة القدم من العودة بفوز ثمين بهدف نظيف من قلب الدار البيضاء على حساب مضيفه الرجاء الرياضي، في النزال المؤجل عن الجولة الـ 26 من منافسات الدوري الاحترافي، الذي جمع بينهما مساء اليوم الأربعاء بمركب محمد الخامس.

وتميزت مجريات ربع الساعة الأول من المواجهة بتبادل عناصر الطرفين بعض مناورات التهديف مع سيطرة نسبية للفريق البيضاوي، غير أن كل الكرات الهجومية كانت محتشمة ولم تشكل الخطورة على مرمى أنس الزنيتي وهشام المجهد، حيث غابت الحلول الهجومية عن الجانبين.

ومع مرور دقائق الشوط الأول، بسط رفاق العميد محسن متولي سيطرتهم على مجريات اللعب دون أن يمكنهم ذلك من فك شفرة دفاع اتحاد طنجة؛ إذ وجدوا صعوبات كبيرة في تجاوز الخط الخلفي للضيوف، ليتم الاعتماد على الكرات الثابتة التي لم تأت بأي جديد.

واضطر لاعبو اتحاد طنجة للانكماش في الخط الخلفي بعد التراجع البدني الذي ظهر على العديد منهم بمرور دقائق الشوط الأول، مع الاعتماد في المقابل على الكرات المرتدة، قبل أن تنهي صافرة داكي الرداد تفاصيل الجولة الأولى بالتعادل السلبي.

وتواصلت مجريات النزال بضغط هجومي رجاوي مع بداية الشوط الثاني، قابله "فرسان البوغاز" بالتمركز في الخلف وسد كل الممرات، قبل أن يهدد محمد الشيبي مرمى أنس الزنيتي بتسديدة قوية من كرة ثابتة مباشرة في حدود الدقيقة الـ 59، أبعدها الحارس الرجاوي بصعوبة.

ودفع جمال سلامي بورقة المهاجم العائد بين مالونغو بحثا عن الحلول الهجومية المفقودة طيلة ساعة من اللعب، غير أن أبناء المدرب بيدرو بنعلي أظهروا مقاومة كبيرة، قبل أن ينجح يوسف أنوار في هز الشباك برأسية مركزة في حدود الدقيقة الـ 73، مسجلا هدفا سقط كقطعة ثلج على رفاق بدر بانون حسم به اتحاد طنجة النقاط الكاملة للمواجهة.

ورفع اتحاد طنجة رصيده بعد هذا الفوز إلى 18 نقطة والصف الـ 15، في المقابل جمدت الهزيمة رصيد الرجاء الرياضي في 45 نقطة مع حفاظه على المركز الأول.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - Simo الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 23:01
نتيجة عادية
عندما لاتُشترى الذمم هكذا تكون النتائج
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-2
2 - ملاحظ سابق الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 23:03
الله يعطيهم الصحة جاو من طنجة وداو رباح هك يكنو لكوريا اولا فلا
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34
3 - جمال.ع الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 23:05
اعطاوهم 2 مليون للواحد ربحوااا الرجاء لوكان اعطاوهم شي 10 مليون لوكان ربحواا البايرن
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12
4 - رأي الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 23:09
مستوى الفرق كله متقارب، ليس هناك فريق عالمي و لا قاري، و نتيجة اليوم أظهرت أن الرجاء عليها اعادة حساباتها لأنها مقبلة على مقابلة الكاف
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14
5 - خالد الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 23:11
نتيجة تدل على ان كل الفرق المغربية ذات مستوى واحد بحال طنجة بحال الرجاء بحال بني ملال بحال الوداد وزيد وزيد الله يرزقنا غير الصحة والسلامة
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16
6 - الغانمي الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 23:12
الرجاء الغانمي ينهزم امام فريق قبل الاخير في الترتيب ههههه واش هاد الكراكيز هوما لي هيربحو الزمالك? اتحاد طنجة لاعبين ومدرب كانو TOP
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7
7 - علال كبور الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 23:13
اراك للبكاء والنواح وايجاد الاعذار ولعب دور الضحية والمظلوم كالعادة وتوزيع الاتهامات في كل الاتجاهات وعلى الخصوص لجنة المسابقات ولجنة البرامج والخ !!
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11
8 - مدرب منتخب البطاطيس الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 23:22
مامعنى في * قلب الدونور * من فضلكم .
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-1
9 - طنجاوي الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 23:24
هنيءا لاتحاد طنجة بالفوز ، فالمزيد من التالق في المباريات القادمة ، لان بقاءك في البطولة يشعل ملاعب البطولة الوطنية ويزيد من حماس الاندية ، وتحية تقدير الى فريق الرجاء البيضاوي والى جماهيره الراءعة متنياتنا ان تعود الجماهير لكي نزيد الملاعب رونقة وجمالا .
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11
10 - رجاوي الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 23:35
الرجاء لا يستحق الفوز. و السلامي الرجاء كبيرة عليه.
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2
11 - stop الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 23:38
العصبة بغات تئجل هاد الماتش حتى يتلعبو المؤجلات لكن عباقرة الهرجاء بداو تيحتجو كعادتهم والنتيجة هزيمة ومستوى ضعيف جدا
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2
12 - رشيد من نيو جرسي الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 23:56
مابغيتش نتشفى في الرجاء لخسرات مع فريق يلاه خرج من سبيطار ولكن عجبني التعليق الأول لانه عميق
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1
13 - alam الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 23:58
قد يكون الانسان مخطئا في تعاليقه وقد لاحظت ان الفرق المغربية كلما كثر عليها الضغط كلما تفاجئك بالسقطة التي لم يلزم وقوعها الا انني من جهة اخرى قد اتكهن بعامل اخر ادا كان صحيحا فالامر اهون وهو تعامل الفريق بتراخي كما كانو يتعاملون في الماضي القريب مع شباب الريف الحسيني حتى سقطت الى الاسفل . حداري من الاستهانة بالجمهور لانه هو قوتكم .كان الشك ينبعث من الكرات العرضية الكثيرة التي ضاع فيها الوقت سدى وربما غياب الحافظي قد يزيد في هدا المعطى .ولا اتمنى ان تستدركوا هده السقطة في خطوات اخرى اصعب بمجهود يثير الاعصاب.لانكم ضيعتم اليوم النزال الاسهل.
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