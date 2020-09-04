24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:31
|07:00
|13:32
|17:02
|19:54
|21:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- جدل شهادة المغادرة
- الأسرة المغربية مُدانة أم مغلوبة؟
- مؤسسة علمية مغربية تمهّد لإنتاج ملايين الوحدات لاختبارات كورونا
- "كورونا" تدخل مستشارا باستئنافية ورزازات للإنعاش
- مغاربة سلطنة عمان يطالبون بالعودة إلى بلد الإقامة
فرق البرلمان تقدّم تعديلات القانون الجنائي وسط توجس من "بلوكاج" (5.00)
إقبال الأسر على التعليم الحضوري يربك الدخول المدرسي بالبيضاء (5.00)
الراحل عبد الجبار لوزير .. احتراف الفكاهة بعد تجربة جيش التحرير (4.67)
- البرلمان الجزائري يفتتحُ جلساته باستفزاز المغاربة - (133)
- إقبال الأسر على التعليم الحضوري يربك الدخول المدرسي بالبيضاء - (109)
- موقع مقرّب من الاستخبارات الفرنسية يروج أخبارا زائفة حول المغرب - (79)
- الحكومة تحدث لجنة دائمة لتتبع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية - (75)
- نسبة اختيار "التعليم الحضوري" تتجاوز 80 بالمائة - (74)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"هاتاي سبور" التركي يعزز صفوفه بضم المحمدي
حسم مسؤولو نادي هاتاي سبور التركي لكرة القدم صفقة التعاقد مع الدولي المغربي منير المحمدي الكجوي، حارس مالقا الإسباني الذي كان قريبا من حمل ألوان نادي بيشكتاش خلال الانتقالات الصيفية الحالية.
وحسب مصادر هسبريس فقد توصل الدولي المغربي منير المحمدي إلى اتفاق نهائي مع مسؤولي نادي هاتاي سبور، الوافد الجديد على الدوري التركي الممتاز، يقضي بانضمامه إلى المجموعة الجديدة ابتداء من الموسم المقبل.
وأوضحت مصادرنا أن الحارس المغربي حل بتركيا لوضع اللمسات الأخيرة على عقد انتقاله إلى هاتاي سبور، الصاعد الجديد للسوبرليغ التركي (الدوري التركي الممتاز)، إذ ينتظر أن يتم الإعلان رسميا عن ضمه خلال الساعات القليلة المقبلة.
وكان مسؤولو هاتاي سبور يرغبون في تعزيز مركز خط المرمى ووجدوا ضالتهم في الحارس الدولي المغربي الذي قرر ناديه مالقا الإسباني فسخ عقود مجموعة من لاعبي الفريق الأول عقب الأزمة المالية الخانقة التي عصفت به.
وستكون هذه التجربة الأولى لحارس المرمى المغربي البالغ من العمر 31 سنة خارج الملاعب الإسبانية بعد لعبه سابقا بقميص أندية مليلية، نومانسيا ومالقا.
يشار إلى أن منير المحمدي يعتبر أقل الحراس استقبالا للأهداف طيلة الموسم في "الليغا" بعدما استقبلت شباكه 29 هدفا خلال 38 مباراة؛ وهو ما مكنه من الفوز بجائزة "زامورا"، رغم معاناة ناديه الذي نجا في الجولات الأخيرة من النزول إلى القسم الموالي.