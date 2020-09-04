"هاتاي سبور" التركي يعزز صفوفه بضم المحمدي

أوعنا بلعيد

حسم مسؤولو نادي هاتاي سبور التركي لكرة القدم صفقة التعاقد مع الدولي المغربي منير المحمدي الكجوي، حارس مالقا الإسباني الذي كان قريبا من حمل ألوان نادي بيشكتاش خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب مصادر هسبريس فقد توصل الدولي المغربي منير المحمدي إلى اتفاق نهائي مع مسؤولي نادي هاتاي سبور، الوافد الجديد على الدوري التركي الممتاز، يقضي بانضمامه إلى المجموعة الجديدة ابتداء من الموسم المقبل.

وأوضحت مصادرنا أن الحارس المغربي حل بتركيا لوضع اللمسات الأخيرة على عقد انتقاله إلى هاتاي سبور، الصاعد الجديد للسوبرليغ التركي (الدوري التركي الممتاز)، إذ ينتظر أن يتم الإعلان رسميا عن ضمه خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان مسؤولو هاتاي سبور يرغبون في تعزيز مركز خط المرمى ووجدوا ضالتهم في الحارس الدولي المغربي الذي قرر ناديه مالقا الإسباني فسخ عقود مجموعة من لاعبي الفريق الأول عقب الأزمة المالية الخانقة التي عصفت به.

وستكون هذه التجربة الأولى لحارس المرمى المغربي البالغ من العمر 31 سنة خارج الملاعب الإسبانية بعد لعبه سابقا بقميص أندية مليلية، نومانسيا ومالقا.

يشار إلى أن منير المحمدي يعتبر أقل الحراس استقبالا للأهداف طيلة الموسم في "الليغا" بعدما استقبلت شباكه 29 هدفا خلال 38 مباراة؛ وهو ما مكنه من الفوز بجائزة "زامورا"، رغم معاناة ناديه الذي نجا في الجولات الأخيرة من النزول إلى القسم الموالي.