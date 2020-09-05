اهتمام يوناني بخدمات مدافع الوداد عادل الرحيلي

أوعنا بلعيد

تلقى عادل الرحيلي، لاعب الوداد الرياضي لكرة القدم، عرضا أوروبيا مقابل الاستفادة من خدماته خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما بات خارج مفكرة الإدارة التقنية لناديه الحالي.

وكشف الصحافي اليوناني "جيانيس كوريانوبولوس"، عبر "تغريدة" على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اهتمام نادي أبولون سميرنيس اليوناني بخدمات المدافع الودادي المرتقب خروجه لخوض تجربة احترافية جديدة.

ويفاوض مسؤولو الفريق اليوناني اللاعب الرحيلي لإقناعه بعرضهم بغية التعاقد معه، لاسيما أن الإسباني خوان كارلوس غاريدو، مدرب الوداد الرياضي، لا يعتمد على خدماته، وهو ما قد يدفعه إلى البحث عن آفاق جديدة.

وكان اللاعب سالف الذكر، البالغ من العمر 29 سنة، انتقل إلى الوداد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما إليه من نادي أم صلال القطري، إلا أنه ظل حبيس دكة الاحتياط لعدم اقتناع الطاقم التقني بمستواه.