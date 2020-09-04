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الرئيسية | رياضة | ‪الزمالك يكشف سبب رفض التعاقد مع أيوب الكعبي

‪الزمالك يكشف سبب رفض التعاقد مع أيوب الكعبي

‪الزمالك يكشف سبب رفض التعاقد مع أيوب الكعبي
أوعنا بلعيد
الجمعة 04 شتنبر 2020 - 09:15

صرف نادي الزمالك المصري لكرة القدم نظره عن فكرة التعاقد مع الدولي المغربي أيوب الكعبي، بعدما فسخ عقده مؤخرا مع نادي هيبي فورتشن الصيني، وذلك خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف رئيس الزمالك المصري، مرتضى منصور، سبب رفض ناديه ضم اللاعب أيوب الكعبي، مشيرا أثناء حديثه لقناة "TEN" المصرية إلى أنه رفض اقتراح أحد وكلاء اللاعبين التعاقد مع المهاجم المغربي، نظرا لتوفر الفريق على عدة لاعبين في مركز الهجوم.

وأكد منصور أن فريقه صرف النظر عن ضم المهاجم السابق لنهضة بركان والوداد الرياضي، مبرزا أنه سيتعاقد مع أسماء أخرى في مراكز الخصاص بالنادي وليس من بينها الخط الأمامي، الذي يضم عدة أسماء من بينها الثنائي المغربي محمد أوناجم وأشرف بنشرقي، وكذلك حميد أحداد، المعار لنادي الرجاء الرياضي.

وكان وكيل أعمال اللاعب الكعبي عرض خدماته على أندية الدوري المصري، وأبرزها الأهلي وبيراميدز، إذ توجد مفاوضات متقدمة بين الأخير ومهاجم هيبي فورتشين الصيني، للاستفادة من خدماته خلال الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

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