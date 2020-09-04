رئاسة "فارس النخيل" تؤجج الصراع بين المترشحين

إبراهيم مغراوي من مراكش

تأجيل الجمع العام، وطرح لائحتين للتنافس على تدبير النادي، وتكليف رضوان حنيش، بحضور السلطة الإقليمية، بإدارة الفريق مؤقتا، عوامل ترخي بظلالها على مصير الكوكب المراكشي لكرة القدم.

وبعد انسحاب لائحة محمد مجد الطالبي على منافسة لائحة رضوان حنيش، صدر بلاغ عن المكتب المديري لنادي الكوكب الرياضي المراكشي يعتبر الأخير هو المرشح لرئاسة جمعية الكوكب المراكشي لكرة القدم، بعد تقدمه بلائحته في الآجال القانونية، ليتم الإعلان عن تأجيل جديد للجمع العام إلى يوم 4 شتنبر المقبل من طرف نعيم راضي مبارك، رئيس لجنة تصريف أمور فريق الكوكب المراكشي.

موسى الشرع، محامي رضوان حنيش، بعث برسالة إلى الكاتب العام للمكتب المديري، يشعره فيها بعدم قانونية لائحة مجد الطالبي لعدم اعتمادها في الجمع العام العادي الانتخابي ليوم 4 شتنبر، لأنها لم تستوف الشروط المنصوص عليها في المادة 23 من النظام الأساسي، من قبيل أن تحمل لوائح الترشيحات إمضاءات المترشحين مصادقا عليها، وأن تبين أسماء المترشحين الشخصية والعائلية وجنسهم.

وبحسب المحامي ذاته، فإن من عيوب لائحة مجد الطالبي أيضا، "تضمنها لأسماء جديدة غير مدرجة بلائحة المنخرطين الموقعة من طرف نعيم مبارك الراضي، رئيس لجنة تصريف الأمور، التي تم وضعها لدى السلطة المحلية ونشرها بالصفحة الرسمية للفرع، رغم إغلاق باب الانخراط".

رضوان حنيش، المترشح لرئاسة فريق الكوكب، أوضح من جهته أن لا علم له بقرار التأجيل، معلنا تشبثه بترشيحه رئيسا لفريق الكوكب المراكشي بعد توقيع 22 منخرطا على تزكيته، مشيرا إلى أن التأجيل ليس سوى خطة جديدة لإبعاده عن رئاسة فارس النخيل.

ولم يتأخر المكتب المديري لنادي الكوكب الرياضي المراكشي عن الإعلان، يوم الجمعة الماضي، عن توصله في آجال قانونية بترشيح وحيد، يعود لرضوان حنيش، لرئاسة جمعية الكوكب المراكشي لكرة القدم.

وأضاف المصدر ذاته أن لائحة حنيش سيجري تقديمها في الجمع العام غير العادي والعادي المزمع عقدهما يوم 04 شتنبر 2020 لانتخاب المكتب الجديد لفرع كرة القدم، بحضور 70 منخرطا.

وذكر المكتب المديري أن "فرع كرة القدم مازال مرتبطا بجمعية نادي الكوكب الرياضي المراكشي متعدد الأنشطة، مادام هذا الفرع لم يعقد بعد جمعه العام غير العادي لملاءمة نظامه الأساسي النموذجي لجمعية أحادية النشاط حسب قانون التربية البدنية 09-30".

وتأتي هذه الخطوة تنزيلا وتنفيذا لما انبثق عن الاجتماعات مع السلطة المحلية في شخص والي جهة مراكش آسفي، من أجل إعادة فرع كرة القدم للكوكب المراكشي إلى قانونيته، وبتنسيق مع المدير الجهوي لوزارة الثقافة والشباب والرياضة بمراكش، وعدة فعاليات كوكبية، وعلى رأسها الرؤساء السابقون لهذا الفرع.

وعلل صاحب اللائحة الثانية مجد الطالبي انسحابه بما وصفه بـ"الهجمة الكبيرة" التي تعرض لها، قائلا: "جئنا غير مدفوعين ولا مأجورين، وأمام تغييب القانون والسعي إلى تحريف نصوصه ومصادرة حقوق المنخرطين في تقرير مصير جمعيتهم، وإفراغ الجمع العام من مفهومه القانوني والديمقراطي الحق من طرف من لا يهمهم سوى الحفاظ على كراسيهم، ولأننا لن نقبل وصاية من أحد، وأمام عدم قانونية المكتب المديري للنادي، وجب افتحاص كافة الإجراءات التي قام بها منذ 2015، ووعيا منا بضرورة فتح تحقيق في شأن مدى قانونية الفريق، ومد صلاحية جموعه العامة وهياكله وشرعية اتفاقياته المبرمة، فإننا نلتمس من رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ووزير الشباب والرياضة، فتح تحقيق بهذا الخصوص".

وبناء على ما سبق، قررت لائحة مجد الطالبي، بإجماع مطلق، "عدم المشاركة في جرم أخلاقي قد يحاسبنا عليه ضميرنا، وبالتالي قررننا سحب ترشيح لائحتنا لرئاسة الجمعية".

وعن هذه المحاسبة، قال نعيم راضي مبارك، رئيس لجنة تصريف أمور فريق الكوكب المراكشي: "نحن لها ولا نتهرب منها، لكن مصلحة الفريق قبل كل شيء، وعندما تتوفر ظروف الجمع العام، من تقارير ولوائح مضبوطة والتوافق، سوف ينعقد"، ثم تساءل: "أين كان هؤلاء عندما هرب الجميع عن الفريق؟".

وأضاف نعيم راضي، في تصريح لهسبريس، أن "الجمع العام سوف ينعقد قبل نهاية شهر شتنبر المقبل"، واعدا جمهور فارس النخيل "بلحظة تاريخية في مستوى التطلعات"، وعلل تأجيل الجمع العام بأنه "من أجل الدمقراطية وتجنبًا لانقلاب على الشرعية، ونزولا عند رغبة المنخرطين"، على حد تعبيره.

وأورد نعيم راضي مبارك أن "الأولوية هي فريق الكوكب المراكشي الذي يجب أن يمر إلى مرحلة جديدة قبل نهاية الشهر"، مشيرا إلى أنه مستعد للمحاسبة في أي وقت، مؤكدا عدم استعداده للترشح لأي منصب داخل الكوكب المراكشي "لأن محيطه ومكوناته ناكرة للجميل"، على حد تصريحه لهسبريس.