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كُتّاب وآراء
أربعة أندية إسبانية تخطب ود المغربي جواد الياميق
اشتد الصراع بين أندية الدوري الإسباني بغية الاستفادة من خدمات الدولي المغربي جواد الياميق، لاعب جنوة الإيطالي، عقب العروض الكبيرة التي بصم عليها خلال تجربته مع ريال سرقسطة الموسم المنقضي.
ووفق مصادر هسبريس، فإن أربعة أندية إسبانية ترغب في الاستفادة من خدمات المدافع المغربي، ويتعلق الأمر بكل من قادش وهويسكا وغرناطة وليغانيس؛ إذ وضعت جميعها اللاعب السابق لفريقي الرجاء وأولمبيك خريبكة ضمن أولوياتها للموسم المقبل.
وأوضحت مصادرنا أن الأندية سالفة الذكر تقدمت بعروض رسمية لوكيل أعمال الياميق بنية إقناعه بالتعاقد معها لتعزيز خطوطها الدفاعية للموسم المقبل، لاسيما وأن اللاعب البالغ من العمر 28 سنة قدم مؤشرات مطمئنة جدا أثناء تجربته مع ريال سرقسطة.
وأكدت المصادر نفسها أن الياميق يقوم بدراسة العروض التي توصل بها، ويفضل التريث في حسم مستقبله وعدم التسرع حتى لا يندم في النهاية إن اختار خوض تجربة غير موفقة، مشيرة إلى أنه يرحب بفكرة العودة إلى أجواء التباري بالدوري الإسباني بعدما أعجب بالأجواء السائدة هناك.
وكان اللاعب المذكور قريبا من تحقيق أبرز أهداف الموسم رفقة ريال سرقسطة، المتمثل في العودة إلى القسم الممتاز، غير أن الهزيمة الأخيرة ضد نادي إلتشي، الذي فاز في مباراته الفاصلة أمام جيرونا وحسم مركز الصاعد الثالث إلى "الليغا"، أجلت آمال المجموعة إلى الموسم المقبل.