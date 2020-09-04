24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3107:0013:3217:0219:5421:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مديرية الحوز تستعد لاستقبال تلاميذ مناطق نائية (5.00)

  2. ‪الزمالك يكشف سبب رفض التعاقد مع أيوب الكعبي (5.00)

  3. الجفاف يحدد سقف الإنتاج النهائي للحبوب في 32 مليون قنطار (5.00)

  4. مدارس خاصة تبتز الأسر وتغيّب "شواهد التأمينات" (5.00)

  5. مؤشر الابتكار الدولي لـ2020 يضعُ المغرب في الرتبة 75 عالمياً (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | رياضة | "سان جرمان" يعلن عن ثلاث إصابات جديدة بكورونا

"سان جرمان" يعلن عن ثلاث إصابات جديدة بكورونا

"سان جرمان" يعلن عن ثلاث إصابات جديدة بكورونا
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 04 شتنبر 2020 - 11:30

أعلن باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم عن "ثلاث إصابات جديدة" بفيروس كورونا المستجد في صفوفه، ليرتفع العدد إلى ست حالات في تشكيلته عقب كشفه الأربعاء عن ثلاث حالات مماثلة بينهم النجم البرازيلي نيمار.

وكتب النادي في حسابه على تويتر "الفحوص الأخيرة للفيروس التي أجريت للاعبي باريس سان جرمان تؤكد ثلاث حالات إيجابية جديدة"، ما يزيد الشك حول الإبقاء على مباراته المؤجلة من المرحلة الثانية في الدوري ضد لنس والمقررة في العاشر من شتنبر الحالي.

الحالات الثلاث الأولى كانت لنيمار والأرجنتينيين أنخل دي ماريا ولياندرو باريديس، بعد أن أمضوا إجازتهم على جزيرة ايبيزا الإسبانية.

وأكدت بعدها مصادر طبية مقربة من اللاعبين لوكالة فرانس برس هويات اللاعبين الثلاثة، وطلبت عدم الكشف عن اسمها لأسباب تتعلق بالسرية المهنية بين الطبيب والمريض.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.