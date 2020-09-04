"سان جرمان" يعلن عن ثلاث إصابات جديدة بكورونا

هسبريس - أ.ف.ب

أعلن باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم عن "ثلاث إصابات جديدة" بفيروس كورونا المستجد في صفوفه، ليرتفع العدد إلى ست حالات في تشكيلته عقب كشفه الأربعاء عن ثلاث حالات مماثلة بينهم النجم البرازيلي نيمار.

وكتب النادي في حسابه على تويتر "الفحوص الأخيرة للفيروس التي أجريت للاعبي باريس سان جرمان تؤكد ثلاث حالات إيجابية جديدة"، ما يزيد الشك حول الإبقاء على مباراته المؤجلة من المرحلة الثانية في الدوري ضد لنس والمقررة في العاشر من شتنبر الحالي.

الحالات الثلاث الأولى كانت لنيمار والأرجنتينيين أنخل دي ماريا ولياندرو باريديس، بعد أن أمضوا إجازتهم على جزيرة ايبيزا الإسبانية.

وأكدت بعدها مصادر طبية مقربة من اللاعبين لوكالة فرانس برس هويات اللاعبين الثلاثة، وطلبت عدم الكشف عن اسمها لأسباب تتعلق بالسرية المهنية بين الطبيب والمريض.