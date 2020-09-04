24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:31
|07:00
|13:32
|17:02
|19:54
|21:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة في المغرب
- التقدم والاشتراكية يدعو إلى شفافية صفقات "كورونا"
- جدل شهادة المغادرة
- الأسرة المغربية مُدانة أم مغلوبة؟
- مؤسسة علمية مغربية تمهّد لإنتاج ملايين الوحدات لاختبارات كورونا
الجفاف يحدد سقف الإنتاج النهائي للحبوب في 32 مليون قنطار (5.00)
مؤشر الابتكار الدولي لـ2020 يضعُ المغرب في الرتبة 75 عالمياً (5.00)
- الإلحاد يتسلل إلى شباب مغاربة .. إحباط جماعي وشعور بالضياع - (181)
- البرلمان الجزائري يفتتحُ جلساته باستفزاز المغاربة - (139)
- إقبال الأسر على التعليم الحضوري يربك الدخول المدرسي بالبيضاء - (113)
- أيادي المشعوذين تُمْعِنُ في تعذيب القطط .. هلاك وإنقاذ بأعجوبة - (85)
- الحكومة تحدث لجنة دائمة لتتبع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية - (80)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"سان جرمان" يعلن عن ثلاث إصابات جديدة بكورونا
أعلن باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم عن "ثلاث إصابات جديدة" بفيروس كورونا المستجد في صفوفه، ليرتفع العدد إلى ست حالات في تشكيلته عقب كشفه الأربعاء عن ثلاث حالات مماثلة بينهم النجم البرازيلي نيمار.
وكتب النادي في حسابه على تويتر "الفحوص الأخيرة للفيروس التي أجريت للاعبي باريس سان جرمان تؤكد ثلاث حالات إيجابية جديدة"، ما يزيد الشك حول الإبقاء على مباراته المؤجلة من المرحلة الثانية في الدوري ضد لنس والمقررة في العاشر من شتنبر الحالي.
الحالات الثلاث الأولى كانت لنيمار والأرجنتينيين أنخل دي ماريا ولياندرو باريديس، بعد أن أمضوا إجازتهم على جزيرة ايبيزا الإسبانية.
وأكدت بعدها مصادر طبية مقربة من اللاعبين لوكالة فرانس برس هويات اللاعبين الثلاثة، وطلبت عدم الكشف عن اسمها لأسباب تتعلق بالسرية المهنية بين الطبيب والمريض.