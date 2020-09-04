24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3107:0013:3217:0219:5421:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الجائحة ترخي بظلال سلبية على صادرات المعادن (5.00)

  2. ‪الزمالك يكشف سبب رفض التعاقد مع أيوب الكعبي (5.00)

  3. موريتانيا تعرض على المغرب فرصا واعدة للاستثمار (5.00)

  4. الجفاف يحدد سقف الإنتاج النهائي للحبوب في 32 مليون قنطار (5.00)

  5. مؤشر الابتكار الدولي لـ2020 يضعُ المغرب في الرتبة 75 عالمياً (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | رياضة | الاتحاد المصري للكرة يحقق في اختفاء كأس إفريقيا‎

الاتحاد المصري للكرة يحقق في اختفاء كأس إفريقيا‎

الاتحاد المصري للكرة يحقق في اختفاء كأس إفريقيا‎
هسبريس من الرباط
الجمعة 04 شتنبر 2020 - 16:10

فتحت اللجنة الخماسية المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم تحقيقا بشأن اختفاء النسخة الأصلية من كأس الأمم الإفريقية، التي احتفظت بها مصر سنة 2010 بعد تتويجها باللقب القاري ثلاث مرات متتالية.

وقالت اللجنة في بيان لها، تتوفر عليه هسبريس، إنها فوجئت باختفاء عدد من الجوائز والكؤوس القديمة في مخازن الاتحاد، من ضمنها الكأس القارية التي احتفظ بها الفراعنة بعد الفوز بالبطولة ثلاث مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010، معلنة أن تحقيقا فتح للتأكد من مصير هذه الكؤوس القديمة وهل نجت من عملية حريق ونهب مقر الاتحاد عام 2013 لدى الهجوم عليه من مجموعات "الألتراس"، أم راحت ضمن الخسائر التي نجمت عما تعرض له المبنى في هذه الواقعة؟.

وتم اكتشاف الواقعة بالتزامن مع رغبة اللجنة الخماسية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة في إنشاء متحف بمقر الاتحاد، يضم الكؤوس والجوائز التي حصل عليها المنتخب المصري، ليتبين اختفاء جل هذه الكؤوس والجوائز.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - الصنهاجي الجمعة 04 شتنبر 2020 - 16:22
قدمها السيسي لإسرائيل عربون محبة أي دول عربية نعيش فيها منذ أكثر من سبعة سنوات لم يتم إكتشاف اختفاء الكأس عود يا عنترة فعيون عبلة أصبحت مستعمرة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
2 - قيم ديني الجمعة 04 شتنبر 2020 - 16:25
هههه هذه المرة سرقوا كأس امم افريقيا في المرة القادمة سيحولون مقر الإتحاد الأفريقي الموجود في القاهرة إلى شقق سكنية للبيع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
3 - مهدي الجمعة 04 شتنبر 2020 - 16:33
اصلا جل البطولات والكؤوس التي كانت تفوز بها الشقيقة مصر لم تكن عن جدارة واستحقاق وقد شهد شاهد من عندهم بذالك .....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
4 - saidos الجمعة 04 شتنبر 2020 - 16:33
ادغال افريقيا. تصلح لناسيونال جيوغرافيك فقط.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
5 - mwadar الجمعة 04 شتنبر 2020 - 16:36
Ça fait mal au cœur lors qu'on voit les européens gardent leurs patrimoines depuis les siècles et nous arrivons pas à tenir un trophée de foot quelques années sans qu'il soit disparu dans la nature.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
6 - حنظلة الجمعة 04 شتنبر 2020 - 16:49
ربنا باعها السيسي كما باع الجزر وجزء من سيناء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
7 - عبدو الجمعة 04 شتنبر 2020 - 16:53
إنها مصر أم الدنيا ارادت أن تستوحد بكل شيء الجامعة العربية والجامعية الإسلامية والايسيسكو والاتحاد الكروي وكل شيء نزل ببالكم وليس بمقدورها حتى حراسة كأس كروية فكيف ستحمي كل هذه المؤسسات ااشبه دولية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.