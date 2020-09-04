الاتحاد المصري للكرة يحقق في اختفاء كأس إفريقيا‎

هسبريس من الرباط

فتحت اللجنة الخماسية المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم تحقيقا بشأن اختفاء النسخة الأصلية من كأس الأمم الإفريقية، التي احتفظت بها مصر سنة 2010 بعد تتويجها باللقب القاري ثلاث مرات متتالية.

وقالت اللجنة في بيان لها، تتوفر عليه هسبريس، إنها فوجئت باختفاء عدد من الجوائز والكؤوس القديمة في مخازن الاتحاد، من ضمنها الكأس القارية التي احتفظ بها الفراعنة بعد الفوز بالبطولة ثلاث مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010، معلنة أن تحقيقا فتح للتأكد من مصير هذه الكؤوس القديمة وهل نجت من عملية حريق ونهب مقر الاتحاد عام 2013 لدى الهجوم عليه من مجموعات "الألتراس"، أم راحت ضمن الخسائر التي نجمت عما تعرض له المبنى في هذه الواقعة؟.

وتم اكتشاف الواقعة بالتزامن مع رغبة اللجنة الخماسية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة في إنشاء متحف بمقر الاتحاد، يضم الكؤوس والجوائز التي حصل عليها المنتخب المصري، ليتبين اختفاء جل هذه الكؤوس والجوائز.