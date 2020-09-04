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الرئيسية | رياضة | ميسي يعلن الاستمرار مع برشلونة لموسم إضافي

ميسي يعلن الاستمرار مع برشلونة لموسم إضافي

ميسي يعلن الاستمرار مع برشلونة لموسم إضافي
هسبريس - متابعة
الجمعة 04 شتنبر 2020 - 17:17

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الجمعة، نيته الاستمرار في صفوف نادي برشلونة الإسباني، وذلك في حديث مصوّر مع الموقع الرياضي "GOAL".

وفي وقت سابق ذكرت مصادر صحافية أن ميسي سيبقى لموسم إضافي، بعد مفاوضات إدارة النادي الكتالوني، من أجل الإبقاء عليه وعدوله عن قرار الرحيل، على خلفية الأزمات المتلاحقة التي هزت الفريق الإسباني مؤخراً.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، ميسي أرسل بياناً رسمياً إلى إدارة برشلونة، من أجل إخبارهم بالتراجع عن قرار الرحيل، والبقاء لموسم إضافي مع الفريق الكتالوني، بعد جلسة عقدها اللاعب مع والده ووكيل أعماله، والتي شهدت القرار الحاسم الخاص بمستقبله.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - مغربي قح الجمعة 04 شتنبر 2020 - 17:25
هادا قالب زوين ،فالبلاصة نساوهم 2-8 ودابا الجمهور غادي يفرح.
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25
2 - معلق الجمعة 04 شتنبر 2020 - 17:26
تمت المسرحيه ونسيان 8 الثمانية
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22
3 - حموتن الريفي الجمعة 04 شتنبر 2020 - 17:29
هل يا ترى ميسي قرر البقاء أم فشل في الرحيل؟
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34
4 - منتصر الجمعة 04 شتنبر 2020 - 17:29
كنت كتبت في التعليق عبر هسبريس. أن ميسي أراد أن يكسب تعاطف الجمهور عوض شتمه على الهزيمة المذلة لانه القائد. هكذا فعل مع الارجنتين. لمااعتزل. كتبت مضمون هدا التعليق سابقا.
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6
5 - أحمد المعلق الجمعة 04 شتنبر 2020 - 17:30
ميسي أسطورة القرن و سيبقى حيتاش. إلى مشى غيتسمى خان الفريق لي كيعطيه 50 مليون أورو
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-5
6 - Abdou RABAT far ac Milan الجمعة 04 شتنبر 2020 - 17:31
دأئما يلجأ الى تشتيت الأنظار بعد كل إنتكاسة سواء مع البارصا او مع المنتخب الأرجنتيني. معندوش الكاريزما ديال الأسطورة مارادونا أحسن من لمس الجلدة
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14
7 - جمال.ع الجمعة 04 شتنبر 2020 - 17:31
بتعليمات من رئيس برشلونة لكومان اجبره ان يتخدل بخشونة ضد ميسي ويكسره لكن ميسي قام بمرواغته على طريقة جوارديولا و سجل عليهم اهداف نارية يمكن ان تعجل برحيل احداهما وبالتالي قرر الاستمرار مع برشلونة هذا الموسم وانذاك يمكنه الانتقال حرااا ويحصل على اموال خيالية وبالتالي برشلونة هي الخاسر الاكبر ان لم تقنعه بالاستمرار لموسمين او ثلات مواسم
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14
8 - متتبع الجمعة 04 شتنبر 2020 - 17:33
ادا الادراة انتصرت على ميسي وعنجيته وارغمته على البقاء كان يريد الجهاب مجانا قال
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-6
9 - visiteur الجمعة 04 شتنبر 2020 - 17:33
برشلونة لم يتعامل مع ميسي جيدا واظهروا أن الكل يبحث عن مصلحته الشخصية والمادية
ميسي ذهب زمانه
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2
10 - يعقوبي الجمعة 04 شتنبر 2020 - 17:33
قرار حزين لعشاق الملكي الذي لم ينهوا اعراس افراحهم بالتمانية حتى جاء خبر مغادرة ميسي ..ههه
والان يدركون ان البارصا ستعود اقوي وان كبوة الفارس لا تحدد نهايته ... والحوادت قد تخرجك اقوى مما كنت.. البارصا هي صانعة ميسي وليس العكس ..وميسي هو المنتوج الخالص لناد يبحث عن الابداع ...انتظروا البارصا بنكهة كومان ومداق ميسي
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-19
11 - منير السدراوي الجمعة 04 شتنبر 2020 - 17:36
قرار ميسي عدم راحيلو من برشلونة عقلاني لإن بهده الطريقة التي كان يرغب بها بمغادرة الفريق لاتناسيب مستواه الحافل بالإنجازات الجماعية أو الفردية
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3
12 - المرابط الجمعة 04 شتنبر 2020 - 17:37
هااااااااكااااااك.
وأخيراً ستنتعش اليݣا
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6
13 - red الجمعة 04 شتنبر 2020 - 17:37
هذ الواقعة ينطبق عليها المثل المغربي
" شدوني لنطيح " ههههه
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1
14 - taoufik الجمعة 04 شتنبر 2020 - 17:38
مسرحية، الهدف منها زياده الراتب السنوي، و الكل يعرف ان ميسي يعيش عيش الملوك في برشلونه، وبرشلونه لا تساوي شيء ب دون ميسي الدي تفدم في السن؟؟؟ بعمليه حسابيه اليغا تربح كتيرا اموالا طاءله، النقل التلفزي، شركات الرهان، الاشهار، الافمصه والشعارات ،ميسي كالعاده ستضخ الملايير في حسابه، و ديالنا حال فمو في القهاوي، بل حتى المقاهي المغربيه رابحه من بفاى ميسي؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟
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17
15 - tadlawi الجمعة 04 شتنبر 2020 - 17:43
كرة القدم أفيون الشعوب المتخلفة.الناس تادير الفلوس او ناس خرا مقابلة التحاليل او الفهامة الخاوية.او فالأخير يگوليك فبلادي ظلموني
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9
16 - عزيز الجمعة 04 شتنبر 2020 - 17:45
أودي الهضرة بزاف المهم عطيتو للصحافة العالمية مادة فين تكلم و تكتب ....هاهوا با يشعل هاهوا با يطفى .....ميسي لن يغامر بالأموال التي جناها و يجنيها من البارشا و ميسي لن يستطيع التأقلم في فريق آخر من غير البارشا و ميسي لن يجد فريقا يعطيه كل هاته الامتيازات التي يتمتع بها في فريقه فهو يملك حق الفيتو و الا سوف يغضب و باش يسامح خاصو الرغيب و الحزارة
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1
17 - بائع الخضر الجمعة 04 شتنبر 2020 - 17:54
أنا كفقير بائع للخضر على عربة مجرورة بحصان ودون أن أتوفر على سكن قار أخاف على مستقبل ميسي الميلياردير إذا ما إستمر مع برشلونة.
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8
18 - عادل الجمعة 04 شتنبر 2020 - 17:58
إذا بقي ميسي لن تحدث إلا الانتكاسات ، ميسي ولى زمانه و لا زالوا و المدربون و اللاعبون يجعلونه محورا لكل شيء.
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0
19 - عبده الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:06
ميسي انتهى كرويا...سيبقى في الميدان فقط شبح لاعب كان اسمه ميسي والذي ساهم في ظهوره مجموعة من اللعبين كإنيستا وألبا وبوسكيتش....الجميع كان تحت إمرة ميسي....
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1
20 - ABOUYOUSRA الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:06
ونحن أيضا ومع الإعلان عن استمرار مسي مع برشلونة، سنستمر في متابعة مباريات النادي العالمي.
حاليا، البارصا بدون مسي كالطعام بدون ملح ههه
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1
21 - wac الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:07
لم يقدر على دفع 700 مليون أورو
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2
22 - عاشق ميسي الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:07
ميسي لم يشأ الدخول الى المحكمة ضد فريقه.. لكن لو قُدِّر له أن تكون المحكمة بينه وبين بارتوميو الذي شوه سمعة النادي، فأكيد أنه سيقاضيه دون تردد.. وقد أشار للضرر الجسيم الذي ألحقه الرئيس بوضوح لا لبس فيه.. وبشجاعة نادرة.. مع العلم، اننا نعلم أن الليو لا يطلق الكلام على عواهنه..
خلاصة الامر..
للوفاء اسم: ليونيل ميسي..
للنذالة اسم: بارتوميو..
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-3
23 - ميسي الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:10
هههههه ميسي بغا يدير البوز.. سميتو ولات ف اوائل نتائج محركات البحث وفات كورونا فواحد نهار
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1
24 - المغربي المعروف الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:17
الليغا ضغطت بتقلها لعدم فقدان ميسي .. هناك متابعيين كثر لليغا يتابعمها فقط لمشاهدة ميسي .. الاعب خسارة كبيرة و ضربة موجهة للبيغا تسويقيا ادا ما رحل .. البارصا الان سيحاول جلب نجوم .. و سياعده في دلك الليغا بنفسها .. ميسي سيلعب فقط بجسمه و ليس بعقله .. لأنه قرر الرحيل .. التجديد فقط مادي و لتفادي مشاكل قد تعرقل الاعب مستقبلا .. البارصا تمسكت ببند العقد و اجرته على المكوث رغم تعبيره عن رغبته في الدهاي صراحة و هلانية و بفضيحة .. اظن انه كان من الازم ترك الاعب احتراما لتاريخه و لما قدمه للنادي .. كما قلت دهاب ميسي من الليغا خسارة مادية كبيرة ..
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25 - حميد الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:23
اللعب على عقول الناس نهاية جميلة للمسرحية
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1
26 - المراكشي1 الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:24
واحنا مالنا اش غادي يزيدنا الى زاد معاهم حتى 10سنوات،اش غدي يزدنا ولا ينقص،تاي دوخوا به العالم وصافي والتجارة والاشهار،وتاي زيدوا ينفخوا فيه...
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0
27 - حسن شلبي الجمعة 04 شتنبر 2020 - 18:25
من مصلحته أن يستمر حتى لا يقال خرج من برشلونة بعد الهزيمة المذلة 2-8 صراحة لا تليق بتاريخه الخرافي من حيث الألقاب الفردية والجماعية. أتمنى أن ينهي موسمه الأخير مع برشلونة بلقب يليق بما قدمه للكرة...صراحة لاعب فذ يستحق الخروج برأس مرفوع.
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-2
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