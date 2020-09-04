ميسي يعلن الاستمرار مع برشلونة لموسم إضافي

هسبريس - متابعة

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الجمعة، نيته الاستمرار في صفوف نادي برشلونة الإسباني، وذلك في حديث مصوّر مع الموقع الرياضي "GOAL".

وفي وقت سابق ذكرت مصادر صحافية أن ميسي سيبقى لموسم إضافي، بعد مفاوضات إدارة النادي الكتالوني، من أجل الإبقاء عليه وعدوله عن قرار الرحيل، على خلفية الأزمات المتلاحقة التي هزت الفريق الإسباني مؤخراً.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، ميسي أرسل بياناً رسمياً إلى إدارة برشلونة، من أجل إخبارهم بالتراجع عن قرار الرحيل، والبقاء لموسم إضافي مع الفريق الكتالوني، بعد جلسة عقدها اللاعب مع والده ووكيل أعماله، والتي شهدت القرار الحاسم الخاص بمستقبله.