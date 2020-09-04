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كُتّاب وآراء
ميسي يعلن الاستمرار مع برشلونة لموسم إضافي
أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الجمعة، نيته الاستمرار في صفوف نادي برشلونة الإسباني، وذلك في حديث مصوّر مع الموقع الرياضي "GOAL".
وفي وقت سابق ذكرت مصادر صحافية أن ميسي سيبقى لموسم إضافي، بعد مفاوضات إدارة النادي الكتالوني، من أجل الإبقاء عليه وعدوله عن قرار الرحيل، على خلفية الأزمات المتلاحقة التي هزت الفريق الإسباني مؤخراً.
وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، ميسي أرسل بياناً رسمياً إلى إدارة برشلونة، من أجل إخبارهم بالتراجع عن قرار الرحيل، والبقاء لموسم إضافي مع الفريق الكتالوني، بعد جلسة عقدها اللاعب مع والده ووكيل أعماله، والتي شهدت القرار الحاسم الخاص بمستقبله.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (27)
ميسي ذهب زمانه
والان يدركون ان البارصا ستعود اقوي وان كبوة الفارس لا تحدد نهايته ... والحوادت قد تخرجك اقوى مما كنت.. البارصا هي صانعة ميسي وليس العكس ..وميسي هو المنتوج الخالص لناد يبحث عن الابداع ...انتظروا البارصا بنكهة كومان ومداق ميسي
" شدوني لنطيح " ههههه
حاليا، البارصا بدون مسي كالطعام بدون ملح ههه
خلاصة الامر..
للوفاء اسم: ليونيل ميسي..
للنذالة اسم: بارتوميو..