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الرئيسية | رياضة | إشبيلية الإسباني يعلن تعاقده مع بونو لمدة 4 سنوات

إشبيلية الإسباني يعلن تعاقده مع بونو لمدة 4 سنوات

إشبيلية الإسباني يعلن تعاقده مع بونو لمدة 4 سنوات
هسبريس من الرباط
السبت 05 شتنبر 2020 - 13:29

تعاقد فريق إشبيلية الإسباني، رسميا مع الحارس المغربي ياسين بونو، في صفقة انتقال دائمة، وذلك بعدما بصم حامي عرين "أسود الأطلس" على مستويات مبهرة خلال الموسم المنقضي.

ولعب حارس "الأسود" في إشبيلية خلال الموسم الماضي، بنظام الإعارة، حيث تعاقد مع الفريق "الأندلسي" في صيف 2019 قادما من جيرونا.

وأعلن الفريق "الأندلسي" عن ضم الحارس المغربي ياسين بونو في صفقة انتقال دائمة تمتد لـ4 سنوات، قادما من جيرونا، بعد مساهمته الكبيرة في تتويج الفريق بلقب الدوري الأوروبي خلال فترة إعارته مع النادي في الموسم الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن بونو قدم مستويات كبيرة مع جيرونا في موسم 2018/2019، ومن قبله أتلتيكو مدريد في الفترة الممتدة من 2012 إلى 2016، ولكنه وقتها كان يلعب كبديل رفقة الفريق الأول أو كحارس أساسي مع فريق الرديف.

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