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الرئيسية | رياضة | صحف إسبانيا تبتهج لبقاء ليو ميسي في "البارصا"

صحف إسبانيا تبتهج لبقاء ليو ميسي في "البارصا"

صحف إسبانيا تبتهج لبقاء ليو ميسي في "البارصا"
هسبريس- أ.ف.ب
السبت 05 شتنبر 2020 - 15:49

"سيبقى"، ابتهجت الصحف الإسبانية الصادرة السبت لبقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة، بعد أزمة حادة لعشرة أيام مع ناديه، لكنها شدّدت على رسالة "مدمّرة" وجهّها إلى إدارته ورئيسه.

عنونت "ماركا"، الأكثر مبيعا في إسبانيا، "ميسي يبقى.. انتهت الأزمة"، إلى جانب صورة كبيرة لوجه أفضل لاعب في العالم ست مرات.

وأوضحت الصحيفة الرياضية: "بقي الأرجنتيني رغما عنه.. في أكبر أزمة لبرشلونة".

أزمة سرقت الأنظار الرياضية في العالم، بعد إعلان النجم الموهوب في 25 غشت الماضي نيته فسخ عقده وترك فريقه.

وبالنبرة نفسها، عنونت "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية: "ميسي يكسر الصمت ويعلن مواصلة المشوار مع بلاوغرانا الموسم المقبل".

وعرضت الصحيفة جملة قالها اللاعب البالغ 33 عاما في مقابلته مع موقع "غول" الإلكتروني، الجمعة، "سأبقى وأقدّم كل ما في وسعي".

لكن "موندو ديبورتيفو" شدّدت على "الرسالة المدمّرة" لقائد برشلونة تجاه إدارة ناديه، فكتب مديرها سانتي نولّا: "قال ميسي إنه سيبقى ويقدم كل ما في وسعه. هذا ما يجب أن يتذكّره مشجعو برشلونة (...) لكن كانت هناك رسالة مدمّرة. وجّه سهامه مباشرة نحو (رئيس النادي جوسيب ماريا) بارتوميو".

واستخدمت "سبورت" عبارة "سي كيدا" (سيبقى) التي قالها مدافع برشلونة جيرار بيكيه عن زميله البرازيلي نيمار قبل انتقاله إلى باريس سان جرمان الفرنسي في 2017، في موقف مماثل لما حصل مع ميسي.

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