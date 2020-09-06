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الرئيسية | رياضة | أولمبيك آسفي يحرم الرجاء من الحارس أحمد بيساك

أولمبيك آسفي يحرم الرجاء من الحارس أحمد بيساك

أولمبيك آسفي يحرم الرجاء من الحارس أحمد بيساك
أوعنا بلعيد
الأحد 06 شتنبر 2020 - 11:10

قطع مسؤولو أولمبيك أسفي لكرة القدم الطريق على الأندية المهتمة بخدمات حارس ناديهم أحمد بيساك، وذلك بتجديد عقده لموسمين بعدما كان قريبا من الخروج نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وحسب مصادر هسبريس فإن الحارس المذكور سبق أن وقع عقدا مبدئيا مع فريق الرجاء الرياضي، على اعتبار أن عقده مع القرش المسفيوي سينتهي بنهاية الموسم الجاري، غير أن إدارة الأخير نجحت في بتمديده لموسمين.

وأوضحت المصادر نفسها أن الرجاء الرياضي فشل في حسم صفقة التعاقد مع الحارس بيساك بسبب عدم التزامه ببند في العقد يقضي بمنح اللاعب مبلغ 25 مليون سنتيم في فاتح يوليوز الماضي.

ووفقا لذلك فإن الحارس بيساك قد يكون استغل عدم التزام الإدارة الرجاوية بالبند لفسخ العقد المبدئي، علما أنه في حالة ما لم يكن البند ينص على فسخ العقد رغم عدم التزام الرجاء بأداء مبلغ 25 مليونا، فقد يتعرض اللاعب للعقوبة بسبب توفره على عقد مبدئي مع الرجاء وآخر جديد مع أولمبيك آسفي.

يشار إلى أن بيساك، البالغ من العمر 24 سنة، نجح في خطف الأضواء بالمباريات الأخيرة، وتمكن من سحب البساط من تحت أقدام مختار مجيد والظفر بمركزه الرسمي، حيث كان يتألق منذ الموسم الماضي كلما منحه الطاقم التقني الفرصة للمشاركة.

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