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كريم الأحمدي يناقش تمديد العقد مع نادي اتحاد جدة

كريم الأحمدي يناقش تمديد العقد مع نادي اتحاد جدة
أوعنا بلعيد
السبت 05 شتنبر 2020 - 21:50

كشف الدولي المغربي السابق كريم الأحمدي عن رغبته في الاستمرار مع نادي اتحاد جدة على الرغم من توصله بعروض احترافية من الدوري الهولندي خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال متوسط ميدان الأسود السابق، أثناء حديثه لقناة "الرياضية" السعودية بعد تعادل فريقه مع النصر (نور الدين مرابط-عبد الرزاق حمد الله)، إنه مرتاح مع الفريق وجمهوره في السعودية.

وأضاف الأحمدي، البالغ من العمر 34 سنة، قائلا: "أجري محادثات مع إدارة نادي الاتحاد بغية الاستمرار مع المجموعة لموسم آخر، وغيابي عن مباراة العدالة الأخيرة بالدوري لن يكن مؤثرا، لأننا فريق كبير يملك البديل الجاهز القادر على التعويض".

وبخصوص الفريق الثالث الذي سيرافق الحزم والعدالة إلى القسم الثاني، قال الأحمدي: "سنفوز في المباراة المقبلة على العدالة، وسنضمن البقاء في الدوري ولن نهبط بإذن الله إلى القسم الثاني".

وأنهى حديثه بالقول: "نعم، الرطوبة العالية في الملعب كانت صعبة علينا في مباراة النصر، لكن لا نفكر فيها كثيرا، وهذه كرة القدم تلعبها في كل الأجواء".

يشار إلى أن أندية ضمك والفيحاء والتعاون والاتحاد والفتح جميعها مهددة بالنزول إلى القسم الثاني؛ إذ ستسعى خلال الجولة الأخيرة إلى النجاة بجلدها وتحقيق الفوز حتى لا ترافق ناديي الحزم والعدالة صوب القسم الموالي.

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