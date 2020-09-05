24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:32
|07:01
|13:31
|17:02
|19:52
|21:09
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- اهتمام يوناني بخدمات مدافع الوداد عادل الرحيلي
- جمعيات تشكو "سوء توزيع المنح" لعامل النّاظور
- فيصل الحليمي ينتهي من إخراج فيلمه "15 يوم"
- تحذير قوي من خبراء .. الجوع أخطر على العالم من جائحة كورونا
- هذه توقعات أحوال الطقس اليوم السبت في المغرب
هذه معايير مشاركة المغرب في تجارب اللقاح الصيني ضد "كورونا" (5.00)
الفرقة الوطنية تدخل على الخط في قضية قناة "فيروسات بلا حدود" (5.00)
جامعيون يدعون إلى تجاوز تقييم أداء الأساتذة اعتمادا على التنقيط (5.00)
"البيجيدي" يفتح النقاش حول تقليص المشاركة في "خلوة تنظيمية" (1.00)
تردُّد الحكومة يعيد نقاش تفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية إلى الواجهة (1.00)
- تردُّد الحكومة يعيد نقاش تفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية إلى الواجهة - (80)
- ضمان التّعقيم وتفادي الاكتظاظ .. "تحدّيات حارقة" تواجه أمزازي - (75)
- المغرب يسجل 1555 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (65)
- حركة "مالي" تنتفض أمام "التمييز ضد النساء" في شاطئ مغربي - (63)
- السلاوي يُهدد بالاستقالة عند وجود "تدخل سياسي" في لقاح كورونا - (62)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
كريم الأحمدي يناقش تمديد العقد مع نادي اتحاد جدة
كشف الدولي المغربي السابق كريم الأحمدي عن رغبته في الاستمرار مع نادي اتحاد جدة على الرغم من توصله بعروض احترافية من الدوري الهولندي خلال الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال متوسط ميدان الأسود السابق، أثناء حديثه لقناة "الرياضية" السعودية بعد تعادل فريقه مع النصر (نور الدين مرابط-عبد الرزاق حمد الله)، إنه مرتاح مع الفريق وجمهوره في السعودية.
وأضاف الأحمدي، البالغ من العمر 34 سنة، قائلا: "أجري محادثات مع إدارة نادي الاتحاد بغية الاستمرار مع المجموعة لموسم آخر، وغيابي عن مباراة العدالة الأخيرة بالدوري لن يكن مؤثرا، لأننا فريق كبير يملك البديل الجاهز القادر على التعويض".
وبخصوص الفريق الثالث الذي سيرافق الحزم والعدالة إلى القسم الثاني، قال الأحمدي: "سنفوز في المباراة المقبلة على العدالة، وسنضمن البقاء في الدوري ولن نهبط بإذن الله إلى القسم الثاني".
وأنهى حديثه بالقول: "نعم، الرطوبة العالية في الملعب كانت صعبة علينا في مباراة النصر، لكن لا نفكر فيها كثيرا، وهذه كرة القدم تلعبها في كل الأجواء".
يشار إلى أن أندية ضمك والفيحاء والتعاون والاتحاد والفتح جميعها مهددة بالنزول إلى القسم الثاني؛ إذ ستسعى خلال الجولة الأخيرة إلى النجاة بجلدها وتحقيق الفوز حتى لا ترافق ناديي الحزم والعدالة صوب القسم الموالي.