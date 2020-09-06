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كُتّاب وآراء
الإصابات تؤثر على استعداد الوداديّين لـ"الكلاسيكو"
عادت لعنة الإصابات لتضرب الوداد الرياضي في فترة ما قبل استئناف المنافسات من بوابة "الكلاسيكو" أمام الجيش الملكي، بعد توقف اضطراري نتيجة تسلل "الفيروس" إلى مكونات الفريق "الأحمر"، حيث بلغت حصيلة المصابين 15، تتفاوت درجات تماثلهم للشفاء.
وعلمت "هسبورت" من مصادر من داخل الوداد الرياضي أن الأخير يخوض تداريبه بمجموعة مقلصة، مكونة من 10 لاعبين فقط و3 حراس مرمى، استعداداً لمواجهة الجيش الملكي عن مؤجل الجولة الـ 22 من منافسات البطولة "برو"، المقررة الأربعاء المقبل بمجمع الأمير مولاي عبد الله بالرباط.
وتعرض كل من شيخ كومارا، وماغبي جونيور غباغبو، وسفيان كركاش لإصابات متفرقة في الفترة الأخيرة، تستدعي غيابهم عن الميادين وخضوعهم للعلاج والتأهيل، في وقت خسر فيه الفريق خدمات كل من أمين تيغزوي ومحمد الناهيري وعادل الرحيلي لفسخ عقودهم مع النادي.