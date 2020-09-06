تعرابت مهدد بالغياب عن أول مباراة بدوري البرتغال

أوعنا بلعيد

يرجح أن يغيب الدولي المغربي عادل تعرابت عن أولى مباريات فريقه بنفيكا في الدوري البرتغالي الممتاز، التي ستجمعه بمضيفه فاماليكاو، وذلك بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها في اللقاء الودي أمام سبورتينغ براغا.

ووفق مصادر برتغالية، فإن الطرد الذي حصل عليه متوسط ميدان الأسود في الدقيقة 70 من مباراة إعدادية لناديه بنفيكا للموسم القادم أمام نادي سبورتينغ براغا (2-1)، قد يكلفه الغياب عن المباراة الأولى في الدوري المحلي.

وأوضحت المصادر نفسها أن المباريات الودية التي يعين الاتحاد البرتغالي حكامها تؤخذ خلالها بعين الاعتبار جميع القرارات التي تتخذ، ومن بينها طرد اللاعبين؛ لذا، فمن المحتمل أن يغيب عادل تعرابت عن المباراة الأولى في الدوري بعد تلقيه الورقة الحمراء، لكن يبقى القرار الأخير في يد الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

وحامت شكوك كبيرة حول استمرار النجم المغربي مع ناديه الحالي بنفيكا في الموسم الجديد، لا سيما عقب قدوم المدرب خورخي جيسوس مكان برونو لاجي، غير أن الأداء الكبير الذي بصم عليه تعرابت، البالغ من العمر 31 سنة، خلال المباريات الودية، جعل الطاقم التقني يقتنع بمستواه وإمكاناته، ما ساهم في رفع أسهمه للبقاء مع المجموعة.