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كُتّاب وآراء
درار يقترب من العودة إلى "كلوب بروج" في بلجيكا
يرتقب أن يعود الدولي المغربي نبيل درار، مدافع فنربخشة التركي لكرة القدم، إلى أجواء التباري في الدوري البلجيكي الممتاز، بعد الاهتمام الجدي الذي حظي به من قبل "كلوب بروج".
وحسب مصادر تركية وأخرى بلجيكية فقد دخلت إدارة كلوب بروج البلجيكي في مفاوضات جادة مع مدافع "أسود الأطلس"، بغية ضمه خلال الانتقالات الصيفية الحالية، رغم تمديد عقده مع فريقه الحالي إلى غاية 2022.
وأوضحت المصادر ذاتها أن رغبة النادي البلجيكي في ضم اللاعب المغربي جاءت بسبب رغبته في تغيير الأجواء، لاسيما عقب الانتدابات التي أبرمها نادي فنربخشة في المراكز التي يشغلها درار.
وكان الظهير الأيمن لـ"أسود الأطلس"، البالغ من العمر 34 سنة، قد نفى قبل شهر تقريبا رغبته في العودة إلى الدوري البلجيكي، غير أن الأحداث الأخيرة قد تساهم بشكل كبير في تغيير رأيه وقبول عرض ناديه القديم.
وسبق لدرار أن دافع عن ألوان كلوب بروج البلجيكي ما بين 2008 و2012، وخاض بقميصه 153 مباراة قبل أن يغير الوجهة صوب فريق الإمارة الفرنسية موناكو.