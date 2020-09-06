24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0113:3117:0119:5121:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. جامعيون يدعون إلى تجاوز تقييم أداء الأساتذة اعتمادا على التنقيط (5.00)

  2. النقاش حول التعليم بين الدولة والمجتمع (5.00)

  3. المدرسة في زمن "كوفيد-19" .. "التباعد الجسدي" وتقويم التعلّمات (5.00)

  4. المغرب يسجل 1555 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة (3.00)

  5. تردُّد الحكومة يعيد نقاش تفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية إلى الواجهة (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | رياضة | درار يقترب من العودة إلى "كلوب بروج" في بلجيكا

درار يقترب من العودة إلى "كلوب بروج" في بلجيكا

درار يقترب من العودة إلى "كلوب بروج" في بلجيكا
أوعنا بلعيد
الأحد 06 شتنبر 2020 - 09:45

يرتقب أن يعود الدولي المغربي نبيل درار، مدافع فنربخشة التركي لكرة القدم، إلى أجواء التباري في الدوري البلجيكي الممتاز، بعد الاهتمام الجدي الذي حظي به من قبل "كلوب بروج".

وحسب مصادر تركية وأخرى بلجيكية فقد دخلت إدارة كلوب بروج البلجيكي في مفاوضات جادة مع مدافع "أسود الأطلس"، بغية ضمه خلال الانتقالات الصيفية الحالية، رغم تمديد عقده مع فريقه الحالي إلى غاية 2022.

وأوضحت المصادر ذاتها أن رغبة النادي البلجيكي في ضم اللاعب المغربي جاءت بسبب رغبته في تغيير الأجواء، لاسيما عقب الانتدابات التي أبرمها نادي فنربخشة في المراكز التي يشغلها درار.

وكان الظهير الأيمن لـ"أسود الأطلس"، البالغ من العمر 34 سنة، قد نفى قبل شهر تقريبا رغبته في العودة إلى الدوري البلجيكي، غير أن الأحداث الأخيرة قد تساهم بشكل كبير في تغيير رأيه وقبول عرض ناديه القديم.

وسبق لدرار أن دافع عن ألوان كلوب بروج البلجيكي ما بين 2008 و2012، وخاض بقميصه 153 مباراة قبل أن يغير الوجهة صوب فريق الإمارة الفرنسية موناكو.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.