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كُتّاب وآراء
"التراضي" يفك الارتباط بين نادي مالقة والمحمدي
وضع الدولي المغربي منير المحمدي الكجوي الحد لمسيرته الاحترافية مع نادي مالقا الإسباني لكرة القدم بعد فسخ العقد الذي يجمع بينهما بالتراضي خلال الانتقالات الصيفية الحالية.
وأعلن الفريق الأندلسي، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، رحيل حارسه المغربي، بعد فك الارتباط بينهما بالتراضي، وبالتالي خروجه لخوض تجربة احترافية جديدة خارج الملاعب الإسبانية.
وذكر مالقا في بيانه الرسمي أن المحمدي انضم إلى صفوفه في الصيف الذي سبق موسم 18/19 قادما من نادي نومانسيا، وكان عائدا لتوه من كأس العالم الذي نظم بروسيا بعدما شارك رفقة "أسود الأطلس".
ودافع المحمدي عن مرمى مالقا لأول مرة في مباراة رسمية في 18 غشت 2018 في الدوري الإسباني ضد لوغو بملعب أنكسو كارو. وفي مسيرته مع نادي مالقا لعب الحارس المغربي 76 مباراة، ونال الموسم المنقضي جائزة زامورا التاريخية بعدما استقبلت شباكه 29 هدفا خلال 38 مباراة.
ويعيش النادي الأندلسي أزمة مالية خانقة دفعته إلى التخلص من لاعبيه الأجانب، وفي مقدمتهم الثلاثي المغربي بدر بولهرود وهشام أبو سفيان ومنير المحمدي. وصار متوقعا أن ينضم الأخير إلى نادي هاتاي سبور التركي، الصاعد الجديد إلى البطولة التركية، بعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق شبه نهائي، بينما يرغب نادي إسبانيول برشلونة في الاستفادة من خدمات بولهرود.