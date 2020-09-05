7 إصابات جديدة بـ"كورونا" ضمن فريق ابن جرير

هسبورت - حمزة اشتيوي

أوضح عبد الرزاق غفار، رئيس نادي شباب ابن جرير لكرة القدم، أن التحاليل المخبرية الأخيرة الخاصة بالكشف عن فيروس "كورونا"، التي خضعت لها مكونات النادي الرحماني، أكدت وجود سبع حالات إيجابية في صفوف الفريق، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 16 حالة.

وقال رئيس شباب ابن جرير، في تصريح لـ"هسبورت"، إن المسحة الطبية الأخيرة جاءت نتائجها إيجابية بالنسبة إلى سبعة أشخاص من الفريق، ويتعلق الأمر بستة لاعبين وعضو من المكتب المسير، مشيرا إلى أنهم جميعا "تم إخضاعهم للعزل الطبي لتلقي العلاجات اللازمة وتفادي انتشار العدوى".

وأضاف رئيس الفريق "بعد تسجيل سبع إصابات جديدة، بلغ العدد الإجمالي للمصابين 16 شخصا، بينهم ثلاثة حراس مرمى، جميعهم بالحجر الصحي، وفق البروتوكول الصحي المعمول به، وننتظر قرار السلطات بخصوص مباراتنا المقبلة أمام الكوكب المراكشي ضمن منافسات الدوري الاحترافي".

وتابع رئيس الفريق الرحماني قائلا: "سنُطالب العصبة الاحترافية بتأجيل مباراتنا أمام الكوكب المراكشي، المقررة في الـ14 من شتنبر الجاري، بعد أن تسلل "كورونا" إلى 16 شخصا من فريقنا، بينهم ثلاثة حراس مرمى، مما يؤكد استحالة لعب اللقاء في ظل هذه الظروف".

يُشار إلى أن فريق شباب ابن جرير يحتل المركز ما قبل الأخير في الدوري الاحترافي الثاني برصيد 27 نقطة، مما يجعله من الأندية المهددة بقوة بالنزول إلى القسم الوطني هواة.