القرعة تجمع المغرب والجزائر في مونديال كرة اليد

هسبريس من الرباط

أوقعت قرعة الدور الأول لبطولة العالم لكرة اليد (مصر 2021)، التي أجريت السبت عند سفح أهرامات الجيزة، المنتخبين الجزائري والمغربي في مواجهة مغاربية مبكرة ضمن المجموعة السادسة التي تضم أيضا منتخبي البرتغال وأيسلندا.

وضمت المجموعة الرابعة المنتخب الدنماركي، حامل اللقب، ومنتخبات الأرجنتين والبحرين والكونغو الديمقراطية. فيما سيلعب المنتخب المصري صاحب الأرض في المجموعة السابعة، التي تضم منتخبات السويد وجمهورية التشيك والمنتخب المنتظر تأهله من أمريكا الجنوبية والوسطى.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات ألمانيا والمجر والأوروغواي وكيب فيردي (الرأس الأخضر). فيما ضمت المجموعة الثانية المنتخب التونسي رفقة منتخبات إسبانيا والبرازيل وبولندا. بينما أوقعت القرعة المنتخب القطري، الفائز بالمركز الثاني في مونديال 2015، في المجموعة الثالثة مع منتخبات كرواتيا واليابان وأنغولا.

وضمت المجموعة الخامسة منتخبات النرويج، وصيف بطل العالم، والنمسا وفرنسا، صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولة، رفقة المنتخب المنتظر تأهله من أمريكا الشمالية. فيما ضمت المجموعة الثامنة منتخبات سلوفينيا وبيلاروسيا وكوريا الجنوبية وروسيا.

وتقام النسخة السابعة والعشرون من مونديال الأندية بمصر خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 31 يناير 2021 بمشاركة 32 منتخبا.