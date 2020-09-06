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الرئيسية | رياضة | المحمدي يختار حراسة شباك "هاتاي سبور" التركي

المحمدي يختار حراسة شباك "هاتاي سبور" التركي

المحمدي يختار حراسة شباك "هاتاي سبور" التركي
أوعنا بلعيد
الأحد 06 شتنبر 2020 - 13:15

عزز نادي هاتاي سبور الصاعد الجديد إلى الدوري التركي الممتاز صفوفه بتعاقده رسميا مع الحارس الدولي المغربي منير المحمدي الكجوي بعدما فك الأخير ارتباطه بشكل ودي مع ناديه الإسباني مالقا.

وأعلن الفريق التركي، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، توصله إلى اتفاق نهائي ورسمي مع الحارس المحمدي أفضى إلى توقيع الأخير عقد انضمامه إلى النادي التركي بموجب عقد يمتد إلى موسمين، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وشهدت مراسيم توقيع العقد حضور نهاد تازا رسلان، رئيس النادي التركي، وأيدين تكسوز، نائب مجلس الإدارة، وفاتح كافلاك، مدرب الفريق الأول، ومساعده عمر أردوغان، بالإضافة إلى حارس مرمى "أسود الأطلس" الذي غادر مالقا الإسباني.

وكان مسؤولو هاتاي سبور يرغبون في تعزيز خط المرمى، فوجدوا ضالتهم في الحارس الدولي المغربي، الذي قرر ناديه مالقا الإسباني فسخ عقود مجموعة من لاعبي الفريق الأول عقب الأزمة المالية الخانقة التي عصفت به.

وستكون هذه التجربة الأولى لحارس المرمى المغربي، البالغ من العمر 31 سنة، خارج الملاعب الإسبانية بعد لعبه سابقا بقميص أندية مليلية ونومانسيا ومالقا.

يشار إلى أن منير المحمدي يعتبر أقل الحراس استقبالا للأهداف طيلة الموسم في "الليغا" بعدما استقبلت شباكه 29 هدفا خلال 38 مباراة، وهو ما مكنه من الفوز بجائزة "زامورا"، رغم معاناة ناديه السابق الذي نجا في الجولات الأخيرة من النزول إلى القسم الموالي.

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