"كاف" يدعم الاتحاد المصري بعد فقدان كؤوس قارية

هسبريس ـ مُتابعة

أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أمس الأحد، أنه على استعداد للتعاون مع الاتحاد المصري فيما يتعلق بفقدان بعض الكؤوس القارية من مقر الأخير.

وكتب "كاف"، في تغريدة على "تويتر"، "تلقى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التقارير الصادمة حول فقدان الكؤوس الخاصة بكأس الأمم الإفريقية من مقر الاتحاد المصري لكرة القدم. أبوابنا مفتوحة لدعم الاتحاد المصري لتعويض هذه التذكارات التي لا تقدر بثمن".

وأوضح اتحاد الكره المصري في بيان رسمي :"في إطار التطوير الذي يقوم به الاتحاد المصري لكرة القدم حاليا لمقره الرئيسي، ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر للكرة المصرية، فوجئت إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد من الكؤوس القديمة في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير".

وأضاف: "تجرى حاليا تحقيقات للتأكد من مصير هذه الكؤوس القديمة وهل نجت من عملية حريق ونهب مقر الاتحاد في عام 2013 لدى الهجوم عليه من مجموعات الألتراس، أم راحت ضمن الخسائر التي نجمت عما تعرض إليه المبنى في هذه الواقعة".