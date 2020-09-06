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الرئيسية | رياضة | 6 إصابات جديدة بكورونا في نادي رجاء بني ملال

6 إصابات جديدة بكورونا في نادي رجاء بني ملال

6 إصابات جديدة بكورونا في نادي رجاء بني ملال
حميد رزقي من بني ملال
الأحد 06 شتنبر 2020 - 14:30

أكدت التحاليل المخبرية التي خضعت لها مكونات رجاء بني ملال لكرة القدم إصابة 6 أفراد من النادي بفيروس "كورونا" المستجد.

وذكر خليل حميد، المدير الإداري لفريق رجاء بني ملال، أن الأمر يتعلق بلاعبين و3 أفراد من المكتب المسير، بالإضافة إلى حامل أمتعة الفريق.

وأكد خليل، على ضوء هذا المعطى، أنه لم يطلب تأجيل المباراة المبرمجة ليوم الثلاثاء المقبل أمام الدفاع الحسني الجديدي، مشيرا إلى أنه ينتظر قرار الجامعة الملكية لكرة القدم في الموضوع.

وأبرز المدير الإداري لرجاء بني ملال أن كل اللاعبين الذين كانوا قد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد يتمتعون بلياقة جيدة، بعدما كشفت التحاليل المخبرية الجديدة خلو أجسادهم من الفيروس.

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