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كُتّاب وآراء
"الحسنية" تكسر ملل الحجر الصحي بأنشطة ترفيهية
برمج لاعبو فريق حسنية أكادير لكرة القدم، منذ الجمعة، بطولات مصغرة في التنس وكرة الطاولة بفندق الإقامة بالمنطقة السياحية بأكادير، قصد كسر الملل والتغلب على "الروتين اليومي" الذي يعانون منه في الحجر الصحي الذي فرضته إدارة الفريق عليهم مع أطقم النادي منذ أسبوعين.
ورخصت إدارة الحسنية والطاقم التقني للفريق لرفاق العميد ياسين الرامي تنظيم بطولة مصغرة بينهم وبرمجة مباريات داخل الفندق في التنس وكرة الطاولة والبلياردو، ستدوم طيلة أيام الحجر الصحي المفروض عليهم بأحد أفخم فنادق عاصمة سوس.
وتحرص أطقم "غزالة سوس" على التنويع والزيادة من الأنشطة الموازية للاعبين داخل الفندق في وقت الفراغ، بين التنس وكرة الطاولة والسباحة و"البلياردو"، حتى لا يتأثروا بالابتعاد الطويل عن عائلاتهم والملل داخل الفندق، خصوصا في ظل الصرامة الكبيرة التي تتعامل بها إدارة الفريق في تنفيذ "البروتوكول" والحجر الصحي المفروض.
وتعمل إدارة حسنية أكادير على توفير كل الظروف الملائمة للاعبين من أجل تجاوز المرحلة الحالية وفق ما هو مخطط، وتنفيذ "البروتوكول" الصحي بصرامة، لمواصلة الصمود ضد فيروس "كورونا" الذي مازال بعيدا عن بيت "غزالة سوس" بفضل إجراءات واحتياطات كثيرة متخذة منذ إعلان الجامعة قرار استئناف الدوري.
جدير بالذكر أن إدارة فريق حسنية أكادير لكرة القدم قد أبعدت، قبل أيام، المدافع الشاب بلالي النعمة عن معسكر النادي بسبب خرقه الحجر الصحي، وعدم التزامه باحترام البروتوكول الصحي المعتمد.