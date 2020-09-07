24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0213:3117:0019:5021:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "استهتار مؤسسات" بإجراءات الوقاية من كورونا يهدد بتفاقم الوباء (5.00)

  2. جهة الدار البيضاء تشهد زهاء ألف إصابة بكورونا في يوم واحد (5.00)

  3. فيدرالية تدعو أمزازي إلى إنصاف "تلاميذ الخاص" (5.00)

  4. التعليم الخصوصي بالمغرب .. غابة مهملة (5.00)

  5. الحكومة تتخذ تدابير جديدة لتطويق انتشار "كورونا" بالدار البيضاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | رياضة | الفيروس يطال محرز ولابورت في مانشستر سيتي

الفيروس يطال محرز ولابورت في مانشستر سيتي

الفيروس يطال محرز ولابورت في مانشستر سيتي
هسبريس - أ.ف.ب
الاثنين 07 شتنبر 2020 - 12:45

أعلن نادي مانشستر سيتي، وصيف بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إصابة الجزائري رياض محرز والفرنسي أيميريك لابورت بفيروس كورونا المستجد.

وأكد سيتي، اليوم الاثنين في بيان، أن كلا اللاعبين يعزلان نفسيهما وفقا للقواعد التي تم إقرارها من طرف الدوري الإنجليزي والحكومة.

وأردف النادي: "لم تظهر أعراض الفيروس على أي منهما"، مضيفا أن "الجميع يتمنى لرياض وأيميريك الشفاء العاجل قبل عودتهما إلى التدريبات والموسم الجديد".

وشكر محرز الجماهير التي أرسلت إليه رسائل دعم على "تويتر"، وكتب في حسابه الرسمي: "أنا بخير. احذروا جميعا واعتنوا بأنفسكم".

وحذا حذوه لابورت بعد بضع دقائق، وقال: "شكرا لكم جميعا على رسائلكم، كل شيء يسير على ما يرام قدر الإمكان، وأتابع البروتوكول الصحي في الأيام القليلة القادمة وسأعود قريبا. اعتنوا بأنفسكم".

وستكون أول مباراة لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي ضد ولفرهامبتون يوم 21 شتنبر ضمن المرحلة الثانية، بعدما تأجلت مباراته ضد أستون فيلا عن المرحلة الأولى؛ إذ منحته الرابطة أسبوعا إضافيا من الراحة كونه أنهى الموسم الماضي متأخرا بخروجه من ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد ليون الفرنسي في 15 غشت الماضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.