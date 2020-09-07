الفيروس يطال محرز ولابورت في مانشستر سيتي

هسبريس - أ.ف.ب

أعلن نادي مانشستر سيتي، وصيف بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إصابة الجزائري رياض محرز والفرنسي أيميريك لابورت بفيروس كورونا المستجد.

وأكد سيتي، اليوم الاثنين في بيان، أن كلا اللاعبين يعزلان نفسيهما وفقا للقواعد التي تم إقرارها من طرف الدوري الإنجليزي والحكومة.

وأردف النادي: "لم تظهر أعراض الفيروس على أي منهما"، مضيفا أن "الجميع يتمنى لرياض وأيميريك الشفاء العاجل قبل عودتهما إلى التدريبات والموسم الجديد".

وشكر محرز الجماهير التي أرسلت إليه رسائل دعم على "تويتر"، وكتب في حسابه الرسمي: "أنا بخير. احذروا جميعا واعتنوا بأنفسكم".

وحذا حذوه لابورت بعد بضع دقائق، وقال: "شكرا لكم جميعا على رسائلكم، كل شيء يسير على ما يرام قدر الإمكان، وأتابع البروتوكول الصحي في الأيام القليلة القادمة وسأعود قريبا. اعتنوا بأنفسكم".

وستكون أول مباراة لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي ضد ولفرهامبتون يوم 21 شتنبر ضمن المرحلة الثانية، بعدما تأجلت مباراته ضد أستون فيلا عن المرحلة الأولى؛ إذ منحته الرابطة أسبوعا إضافيا من الراحة كونه أنهى الموسم الماضي متأخرا بخروجه من ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد ليون الفرنسي في 15 غشت الماضي.